Carlsen tapte mot Karjakin - gikk rett på rommet

Magnus Carlsen (30) gikk på sitt første tap i Norway Chess da Sergej Karjakin (31) ble for sterk i et dramatisk parti søndag.

KONSENTRERT: Magnus Carlsen i aksjon mot Sergej Karjakin søndag.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han kom ikke - som han pleier - til TV 2-studio etter oppgjøret. Han tok i stedet heisen rett opp til rommet sitt på hotellet i Stavanger.

– Jeg håper at Magnus tenker på at han fikk til en bra åpning. Og at han ikke finner redningene på slutten, kan man ikke helt forvente, sier søster Ellen Carlsen i TV 2-studio.

Carlsen hadde på forhånd fire strake remiser i Norway Chess - men hadde i samtlige fire partier vunnet på armageddon og dermed tatt med seg viktige poeng etter de spesielle reglene i denne turneringen.

Karjakin tapte lørdag mot Carlsens VM-rival senere i 2021, Jan Nepomnjasjtsjij.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

«KNILSER»: Sergej Karjakin og Magnus Carlsen hilser på corona-vis før partiet.

TV 2-prosenten var 92 for Karjakin-seier, men russeren fikk etter hvert dårlig tid. TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer så derfor muligheten for at Carlsen med svarte brikker skulle redde partiet. Selv datamaskinene hadde trøbbel med å beregne hvordan det skulle gå, men Karjakin rodde etter hvert i land seieren.

Magnus Carlsen og Sergej Karjakin møttes i VM-matchen i 2016 og er begge 1990-modeller.

Ungareren Richard Rapport leder fortsatt Norway Chess etter å ha spilt remis i langsjakkpartiet mot Jan Nepomnjasjtsjij søndag. Russeren vant imidlertid på armageddon og befestet dermed 2. plass i turneringen. Rapport har 9,5, Nepomnjasjtsjij 8,5, Sergej Karjakin 7, mens Carlsen har falt ned til 4. plass med sine 6 poeng.

Den andre norske deltakeren, Aryan Tari, tapte sitt parti mot Alireza Firouzja. Dermed ble det null av seks mulige poeng for de norske søndag.