Eksperten: – Dette er Magnus Carlsen på sitt beste

Magnus Carlsen (30) er klar for semifinale mot Jan Nepomnjasjtsjij i sin egen «Magnus Carlsen Invitational». Er det endelig tid for å vinne igjen?

I SLAG: Magnus Carlsen. Her er han fotografert under Tata Steel Chess. Foto: Lennart Ootes

17. mars 2021 19:53 Sist oppdatert 25 minutter siden

Dette er den fjerde turneringen i Play Magnus’ «Meltwater Champions Chess Tour» – og Carlsen selv har faktisk ikke vunnet noen av de tre som har vært til nå.

Verdensmesteren vant sist i den fysiske Norway Chess i oktober.

Mange vil huske at han tapte allerede i kvartfinalen da NRK slo på stortromma i romjulsturneringen. I turneringen i februar kom han riktignok til finalen, men tapte for Wesley So der.

– Direkte usannsynlig er det ikke, sier Carlsen om en mulig ny finale mot So, som spiller i den andre semifinalen.

– Jeg synes dette er Magnus Carlsen på sitt beste, sier Atle Grønn, kjent fra NRKs sjakksendinger og Aftenpostens sjakkspalte.

– Selv har han uttalt seg forsiktig, men jeg synes han har vært strålende denne uken. Et helt utrolig presisjonsnivå i strategisk kompliserte stillinger, mener Atle Grønn.

– Hvorfor har det snudd for ham nå?

– Han har jo nivået inne! Det har han hatt i 12–13 år! Problemet de siste fire-fem turneringene er vel en viss utmattelse med mange turneringer. Etter noen tilbakeslag er han vel igjen sulten og vil vise seg fra sin beste side. Det krever full konsentrasjon hver eneste og hvert eneste trekk, noe som ikke er så lett når man har vunnet alt og opplevd alt på sjakkbrettet, svarer Atle Grønn.

En avslappet Carlsen spiste salat mens han spilte om semifinaleplassen:

Carlsen trengte bare tre partier på å vinne tirsdagens match mot Levon Aronian. Onsdag fulgte han opp med å vinne det første partiet mellom dem – til tross for at han hadde svarte brikker.

– Magnus spiller fantastisk, ropte en henrykt Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

Carlsens seier betydde at Aronian trengte to seirer og en remis i de tre neste partiene – om han skulle få et omspill om plass i semifinalen.

– Etter det var det liten sjanse for at det skulle gå galt, sier Carlsen på TV 2s sjakksending.

Parti nummer to endte i en rolig remis, og så hadde Aronian hvitt i parti nummer tre. Armeneren – som snart skal flytte til USA – hadde en liten fordel, og Carlsens springer til d4 førte til et kraftig overtak for Aronian.

– Magnus har feilvurdert verdien av et tårn, fastslo TV 2-ekspert Hammer.

Nordmannen forsvarte seg etter beste evne, og det ble ekstremt spennende – der begge spillerne bare hadde sekunder å spille på. Mirakuløst reddet Carlsen remis og dermed avansement.

– Magnus sikret den remisen han trengte, sa Jon Ludvig Hammer.

– Partiet var egentlig tapt, men på en måte klarte jeg å komme meg ut av det, sier Carlsen selv til arrangørens TV-sending.

– Jeg følte at jeg løste oppgaven ganske dårlig. Men jeg greide å redde meg likevel, sier han til TV 2.

Magnus Carlsen møter i semifinalen torsdag og fredag sin russiske kompis Jan Nepomnjasjtsjij, som vant mot Hikaru Nakamura.

– Jeg har ikke vært redd for å utfordre ham med skarpe ting, sier Carlsen om møtene med Nepomnjasjtsjij.