Niemanns nye tilværelse: – Jeg har noen «stalkers»

Flere og flere toppspillere skal være overbevist om at Hans Niemann har jukset over brettet, ifølge stormester Alejandro Ramirez (34). Niemann selv har langt på vei fått livet snudd på hodet etter sjakkbråket med Magnus Carlsen.

UNDER LUPEN: Sjakkverden gransker Hans Niemanns partier – både på nett og over brettet – for å finne ut om det er riktig at han skal ha jukset gjennom karrieren.

Nå nettopp

Niemann kjemper for tiden om tittelen i det amerikanske sjakkmesterskapet, som arrangeres i St. Louis. Etter søndagens femte parti mot Leinier Dominguez fikk 19-åringen spørsmål om hvordan han bruker tiden utenfor sjakkbrettet under turneringen.

– Jeg har hatt noen «stalkers», så jeg vil ikke si noe om det. Jeg vil ikke at paparazziene og TMZ (kjendisnettsted) skal vite hvor jeg er til gitte tider på døgnet, sier Niemann, som var et ukjent navn et verdenspublikum for én måned siden.

Han oppholder seg store deler av døgnet på hotellrommet, men fra tid til annen må han ut i byen for å kjøpe middag.

– Jeg skulle bestille mat, og fyren sa «denne ordren snakker for seg selv». Jeg liker ikke at jeg ikke kan bestille «take away»-mat i fred. Det er verre ting man må hanskes med til daglig, forteller han.

Sitatet fra den restaurantansatte spiller på Niemanns intervju fra tidligere i mesterskapet, der han svarte «sjakken snakker for seg selv» på spørsmål om hvordan han stiller seg til jukseanklagene som har kommet hans vei.

Alejandro Ramirez var mannen som på vegne av arrangøren intervjuet Hans Niemann etter at Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup forrige måned. Også det i St. Louis. Nordmannens exit ble tolket – og senere bekreftet – som en protest mot Niemann, som den norske verdensmesteren antyder at jukset mot ham.

I intervjuet med Ramirez innrømmet Niemann at han hadde jukset på internett da han var 12 og 16 år gammel i online-kamper, men nekter for at han hadde jukset over brettet, altså i kamper som ikke spilles via datamaskinen.

– Jeg er den eneste som vet hva som har skjedd, og jeg forteller dere at dette er sannheten, sa Niemann i intervjuet arrow-outward-link .

Her intervjuer Alejandro Ramirez Hans Niemann etter at Magnus Carlsen trakk seg fra turneringen.

Ramirez har tidligere sagt at han trodde på 19-åringen, men i den nyeste episoden av sjakk-podkasten C-squared arrow-outward-link gir han uttrykk for et nytt syn på saken.

– Mye har skjedd den siste måneden, og mange sterke bevis har blitt lagt frem mot Hans. Spesielt når det gjelder juksing over brettet, som gjør det svært vanskelig for meg å ignorere det, forteller Ramirez til podkastvertene Fabiano Caruana (verdens 8. beste spiller) og stormester Cristian Chirila.

De siste ukene har en rekke toppspillere og eksperter lagt frem det de mener er bevis for at Niemann er en juksemaker arrow-outward-link . Ramirez er selv stormester i sjakk, men sier at han selv ikke har tid eller lyst til å analysere Niemanns partier selv.

– Men mange har kommet med overbevisende argumenter for hvordan det ikke henger på greip statistisk sett. Og ved å bruke min egen ekspertise og erfaring, vil jeg si at det er svært sannsynlig at Hans har jukset over brettet, sier Ramirez, som er ranket 346 i verden.

Niemann-saken har blitt altoppslukende i sjakkverden den siste måneden, og alle har en mening om hva som er sant og ikke rundt den kontroversielle tenåringen.

– Er jeg sikker på at han har jukset over brettet? Nei, helt klart ikke. Har jeg møtt stormestere som er sikre? Ja, jeg har møtt stormestere som ikke er i tvil. Har jeg møtt stormestere som ikke tror han har jukset over brettet? Det er færre og færre av dem. Nesten ingen jeg har snakket med tror juksingen hans begrenser seg til et par hendelser fra da han var 12 og 16 år, forteller Ramirez.

TIDLIG MØTE: Ramirez (t.h.) har selv møtt Carlsen over brettet. Her fra da nordmannen var 13 år og costaricaner-amerikaneren 15 år.