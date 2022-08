Sjakk Sjakk Supertalentenes sommer

Flere unge talenter vekker oppsikt i sjakkverdenen. «Det finnes en ny måte å bli god på», forklarer Simen Agdestein. Men én perfekt kombinasjon gjør Magnus Carlsen likevel spesiell.

Sjakk på toppnivå har ofte vært et spill for de erfarne ringrevene. De som har lest alt, opplevd alt, vunnet alt før.

Nettopp derfor er det lite som skaper så stor begeistring, som fremveksten av et nytt talent. De hendelsene har kommet på løpende bånd i det siste.