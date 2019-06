Magnus Carlsen ønsket ikke sjakk-VM i Stavanger. Nå er søknaden trukket.

Saken oppdateres.

– Med de ytringene som nå er kommet fra Carlsen ser vi ikke lenger muligheten eller vitsen til å fortsette prosessen med å få VM i sjakk til Norge i 2020. Det blir umulig for oss som arrangør å jobbe for å få det til, når det er så mye usikkerhet rundt om verdensmesteren i det hele tatt kommer til å spille i Norge, skriver Norway Chess i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver de at de har jobbet hardt for å sikre et VM verden ikke har sett før, på alle mulige positive måter.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til side kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, og at de fantastiske arrangørene og støttespillerne i Stavanger likevel fortsetter den utmerkede tradisjonen Norway Chess, skriver far Henrik Carlsen i et innlegg på Facebook.

Magnus Carlsens manager Espen Agdestein bekrefter at det Carlsen-leiren som står bak innlegget.

– Presset er umenneskelig

Henrik Carlsen skriver i innlegget at han, Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein, opplevde beslutningen om Stavanger som VM-by som svært uheldig.

– En VM-match i sjakk er den desidert mest krevende utfordringen for en sjakkspiller, og dersom spilleren i tillegg føler matchen må vinnes, er presset nesten umenneskelig i ukene det pågår og også i tiden før, skriver Henrik Carlsen.

Ville dele VM med Oslo

Magnus Carlsen skal ha vært mer positiv til et VM i Oslo, fordi han kunne bodd hjemme og dermed hatt kjente omgivelser og et stort nettverk rundt seg. Carlsen skriver at verdensmesteren ikke har noe imot Stavanger som arrangør, snarere tvert imot.

– Av dyp respekt for disse aktørene gikk Magnus med på muligheten for en delt løsning med en halv match i Stavanger og siste halvdel i Oslo, selv om han ikke anså dette som sportslig optimalt. Vi var så opptatt av å finne en løsning at vi tok kontakt med FIDE-Presidenten for å få FIDE til å åpne for å akseptere en delt løsning, noe de signaliserte på hjemmesidene, skriver Henrik Carlsen.

Men en slik løsning ville ikke Norway Chess og styreleder Kjell Madland vært positiv til.

– Grunnlaget for entusiasmen var at vi skulle skape noe spesielt i Stavanger. Det ville ikke vært det samme, og mye dyrere om vi skulle delt med Oslo. Det handler og om tidspunktet dette forslaget kom på. Da var vi allerede godt i gang, sier Madland.

– Det er tungt nå

Kjell Madland ville ikke si noe om hvor mye penger som er tapt i arbeidet med søknaden.

– Det er veldig skuffende når vi hadde kommet så langt i prosessen. Det var alltid en risiko at vi ikke fikk VM, men vi har brukt mye tid og krefter for en god sak. Det er tungt nå, sier Madland frem til nylig trodde at Magnus Carlsen kunne ombestemme seg.

– Er det greit at en utøver får bestemme på denne måten?

– I alle år har vi bygget opp under utøverne og lagt til rette for dem. Når den største stjerna da ikke ønsker dette, ender det med at hele gulvet faller.

Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø og fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal var også skuffet etter avgjørelsen.

– Regionen har stått samlet bak dette initiativet og jobbet iherdig for å få et Sjakk VM realisert i Stavanger. Vi er imponert over den profesjonelle og ryddige innsatsen fra Altibox Norway Chess og er stolte av det en har bygget opp i vår region, skriver de i pressemeldingen.

– En forspilt mulighet

NRKs sjakkekspert Torstein Bae synes det er trist at drømmen om et VM på hjemmebane i 2020 nå er knust.

– Det var virkelig på tide at vi fikk et VM på hjemmebane. Jeg tror det kunne vist hvordan sjakk er blitt en folkesport i Norge, og ikke bare de dagene de spiller, men den rammen som kunne vært skapt i forkant og underveis kunne blitt noe helt nytt, sier han.

Han forstår at Stavanger nå trekker sin VM-søknad etter Carlsen-leirens klare oppfordring, men legger ikke skjul på skuffelsen.

– Jeg synes det er en forspilt mulighet at man igjen ikke klarer å få det på plass. Det er interne stridigheter som stopper dette. Sist gang var det mer fordi det var problematisk med offentlig støtte. Denne gangen opplevde jeg at alle var positive.

Men det har altså ikke Magnus Carlsen vært. Presset på å spille på hjemmebane, og spesielt i Stavanger, er altså grunnen til at verdensmesteren ikke ønsker å delta i et VM i oljebyen. Bae har sympati for begrunnelsen.

– Det er kjent at han har hatt noen dårlige innsatser i Stavanger tidligere mot verdenseliten. Da har jeg forstått det som at det er en ekstra byrde og at blant annet mediekjøret er større på hjemmebane. Derfor er det en ulempe. Han er ikke en som bukker under for presset, men vi ser hvor tette disse kampene er.