Nok en remis mellom Carlsen og Ding Liren

For tiende gang på elleve møter ble det remis mellom Magnus Carlsen og kinesiske Ding Liren. De møttes i 3. runde av Wijk aan Zee-turneringen i Nederland.

REMIS: Magnus Carlsen og Ding Liren ble enige om remis etter 37 trekk. Her er nordmannen under VM i hurtigsjakk.





16.01.2023 16:39

Det var duket for storduell mellom verdensener Carlsen og verdenstoer Ding. Carlsen hadde møtt kineseren ti ganger tidligere i klassisk sjakk. Carlsen sto med én seier og resten hadde endt remis.

Nordmannen har dermed ennå til gode å vinne med hvite brikker mot kineseren. Den ene seieren med svarte brikker kom i en turnering Kroatia i 2019.

Nordmannen startet med et såkalt London-system i mandagens parti, men brukte veldig lang tid på sitt femte trekk. De to spillerne brukte også mye tid på sine neste ti trekk.

Etter 37 trekk ble de to enige om remis.

– Jeg fikk det litt som jeg ville etter åpningen. Stillingen er lik, men det er litt lettere for hvit å spille. Det som var dårlig var at jeg gjorde to ganske banale taktiske feil, sa Carlsen til TV 2.

– Remis er det mest sannsynlige resultat med tanke på slik partiet ble og vår historie. Det var litt skuffende at jeg ikke greide å være mer presis, fortsatte han.

Carlsen spilte remis i sitt første parti, men slo tyske Vincent Keymer i et langt parti søndag.

Ding skal møte russiske Jan Nepomnjasjtsjij i kamp om VM-tittelen i Madrid i april. I neste runde i Nederland skal Carlsen ut mot hjemmehåpet Anish Giri med svarte brikker. (NTB)