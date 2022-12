Magnus Carlsen dukket opp i joggebukse – storspiller og deler ledelsen

I tillegg til hvem som skal stikke av med VM-tittelen, er det knyttet stor spenning til om Carlsen kommer til å møte amerikanske Hans Niemann i løpet av turneringen.

Carlsen har kommet med jukseanklager mot amerikaneren, som har svart med milliardsøksmål mot nordmannen og noen andre. Sist Carlsen og Niemann møttes, tapte nordmannen med vilje.

For at de to skal møtes i VM må de være på relativt lik poengsum, og plasseres mot hverandre etter Sveitsersystemet SveitsersystemetPrinsippet i en sveitserturnering er at man i hver runde møter en spiller man ikke har møtt før og som har gjort det like bra (eller dårlig) som en selv. Det blir gjort modifikasjoner for å hindre spillere å møte hverandre to ganger, for å tilstrebe fargeveksling, og for å forsøke å hindre at spillere ikke til stadighet skal møte spillere med litt flere eller litt færre poeng enn seg selv.. Niemann sliter på første dag, så et møte mellom de to virker usannsynlig.