Lørdag spiller Magnus Carlsen for VM-gull. Søndag møter han Andreas (17) på norsk nivå to.

Samtidig som Carlsen skal forsøke å snu et nærmest umulig utgangspunkt før VM-finalens siste dag, forbereder det unge sjakktalentet Andreas Tryggestad seg til det som skal skje dagen etterpå.

Mindre enn 24 timer etter at VM-gullet er delt ut, møter 17-åringen et av sine store forbilder i Østlandsserien.

– Jeg er veldig spent. Det er veldig stort for meg. Jeg har spilt sjakk i ti år, så det betyr mye for meg å spille mot Carlsen, sier Tryggestad når Aftenposten møter ham på Henie Onstad Kultursenter underveis i VM-finalen.

Sondre Moen Myhre

Trener med Carlsen på veggene

Som Carlsen i sin tid også gjorde, går Tryggestad sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum.

– Du merker at Carlsen har gått på skolen, sier han.

– Det rommet vi trener i heter faktisk «Magnus-rommet». Der er det bilder av Carlsen på veggen.

Gjennom skolen trener han rundt ti timer i uken på «Magnus-rommet».

17-åringen bor på Nordstrand, en drøy times pendling til og fra skolen, og estimerer at han bruker totalt nesten 30 timer i uken på sjakk.

– Det er blitt en del mer denne uken, innrømmer han.

Fakta: Slik kan Carlsen fortsatt vinne VM Magnus Carlsen – Wesley So 1,5 – 10,5 Førstemann til 12,5 poeng vinner VM.

Lørdag spilles i teorien fire hurtigsjakkpartier og fire lynsjakkpartier. Står det likt vil det avgjøres ved armageddon.

Seier i hurtigsjakk gir to poeng. Seier i lynsjakk gir ett poeng. Ved remis deles poengene mellom spillerne.

Totalt kan 12 poeng deles ut lørdag.

So behøver kun 2 poeng for å vinne VM-gull.

Carlsen på sin side må ta minst 11 av 12 poeng for å sikre gullet. Tar han 10,5 av de 12 poengene blir det omspill ved armageddon.

Heiko Junge / NTB scanpix

Carlsen-klubb vil hevde seg i Europa

Vanligvis spiller Tryggestad på eliteserielaget Nordstrand, men denne helgen tar han turen ned på annetlaget for nettopp å få muligheten til å møte Carlsen.

Fra norsk nivå to starter klubben Carlsen var med på å stifte i sommer, Offerspill, sin jakt på både nasjonale og internasjonale titler.

– Vi har store planer om å bli best i Norge. Men vi tenker større enn det: Å være med å kjempe i toppen av Europa. Det er målet vi sikter mot, sier lagleder i Offerspill Johannes Luangtep Kvisla.

Carlsen selv presiserer at klubben ikke kun er til for toppspillerne.

– Vi ønsker å være en klubb for alle. Alt fra dem som har spilt sjakk på nett og vil finne en klubb der de kan finne folk på sitt nivå, til de største talentene vi har i Norge, sier Carlsen.

Fredrik Hagen/NTB scanpix

Har studert Carlsen-partier

En av dem møter han søndag.

Med ratingen 2365 er Tryggestad den nest best rangerte norske spilleren i sin aldersklasse. Det betyr blant annet at han er ett ratingpoeng foran NRK-ekspert og sjakkspaltist i Aftenposten, Atle Grønn.

Det er likevel fortsatt et godt stykke opp til verdens høyest rangerte sjakkspiller: Magnus Carlsen med sine 2870.

– Han er selvfølgelig veldig mye bedre enn meg, så det er veldig stor sannsynlighet for at jeg taper. Men jeg ser på det som veldig gøy, det er en stor opplevelse. Uansett hvordan det går så tror jeg at jeg kan ta mye lærdom og bruke det videre, sier Tryggestad.

Men han har på ingen måte tenkt å gi seg uten kamp, og allerede noen dager før hans største sjakkparti i livet har han lagt en liten slagplan.

– Jeg har sett på hans siste partier og jeg har en idé om hva som kanskje kan skje. Det er viktig for meg å forberede meg godt. Han er litt som å spille mot en datamaskin. Han kan spille alt. De fleste har noen åpninger de spiller mye av, men han har alt. Så det er ikke så lett.

Først håper han at Carlsen skal gjennomføre en av tidenes snuoperasjoner på siste dag av VM i fischersjakk mot Wesley So.