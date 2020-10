Magnus Carlsen slo tilbake etter kjempenedturen

Magnus Carlsen revansjerte raskt sitt første tap i langsjakk på 802 dager. Jan-Krzysztof Duda ble slått i 6. runde i Norway Chess.

Magnus Carlsen kom seg umiddelbart tilbake på vinnersporet etter lørdagens overraskende tap i Norway Chess. Foto: Carina Johansen / NTB

Nå nettopp

Carlsens utrolige ubeseirede rekke på 125 partier ble brutt lørdag da polske Duda utmanøvrerte den norske verdensmesteren.

Allerede dagen etter slo Carlsen tilbake mot samme motstander. Han presset Duda fra start, og kunne til slutt ta seieren da polakken ga opp i en svært dårlig stilling.

– Jeg hadde ikke vært fornøyd med remis. Det kan jeg trygt si. Jeg var veldig oppsatt på at i dag skulle jeg vinne nesten uansett, sa Carlsen til TV 2 etter partiet.

Carlsen hadde ifølge sjakkcomputeren en vinnersjanse på 98 prosent da Duda ga seg.

Han ville imidlertid ikke ha for mye skryt for trekk som computeren mente var geniale.

– Jeg vil ikke få genialt på meg for det her. Det er veldig vanskelig å se for meg at den objektive verdien er at jeg sto mye bedre, sa Carlsen.