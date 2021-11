Sjakkstjernen Giri tror Carlsen bare lot som

Magnus Carlsen fikk lite til med hvite brikker. Da kom han med et knep, tror konkurrenten Anish Giri.

Her hilser Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij på hverandre før det fjerde VM-partiet.

30. nov. 2021 16:05 Sist oppdatert 9 minutter siden

MAGNUS CARLSEN–JAN NEPOMNJASJTSJIJ 0,5–0,5

Det ble nok en remis i sjakk-VM tirsdag. Dermed fikk Carlsen ikke utbytte for fordelen av de hvite brikkene.

Dette var dessuten VMs korteste parti så langt. Det var over etter to og en halv time.

– Det virker som om han visste hva han skulle gjøre. Jeg prøvde å finne på noe, men jeg fant ikke noe, sier Carlsen til NRK.

Underveis spekulerte hvert fall én ekspert om at Carlsen hadde en utspekulert plan. Men motstander Jan Nepomnjasjtsjij lot seg ikke vippe av pinnen.

– Dette blir stående som den største suksessen i VM hittil for Jan Nepomnjasjtsjij, sier sjakkekspert Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Tror Carlsen bløffet

Magnus Carlsen spilte raskt lenge. Han hadde åpenbart studert denne åpningen – en variant av russisk åpning – svært nøye. Nordmannen brukte knapt tid på sine 24 første trekk.

Men så skiftet takten. For Carlsen brukte plutselig 22 minutter på det 25. trekket.

Da kom sjakkstjernen Anish Giri, som kommenterer VM for Chess24.com, med en freidig teori. Han lurte på om Carlsen bløffet – og bare lot som om han var i tvil om trekket.

– Jeg tror det er en felle et sted og at Carlsen legger fellen med tidsbruken sin, sa Giri.

Han mente at Carlsen ønsket å få Nepomnjasjtsjij til å føle seg trygg og dermed gjøre et trekk som ser åpenbart ut, men som egentlig ville være en tabbe.

– Da blir det «Ha! Jeg lurte deg!», sa Giri.

Anish Giri er én av verdens beste sjakkspillere og en notorisk sitatmaskin.

Ekspert var helt uenig

Giris teori ble blant annet diskutert i VGTVs sjakksending.

– Det er et velbrukt triks enkelte ganger innenfor sjakkens psykologi: å late som om du er på dypere vann enn du egentlig er, sa sjakkspiller og tidligere president i Norges Sjakkforbund Jøran Aulin-Jansson.

Stormester Jon Ludvig Hammer var imidlertid helt uenig i Giris teori.

– Magnus er veldig ærlig, både på pressekonferansen og under partiet. Når han brukte 20 minutter på et trekk her, er det fordi han var usikker, mente Hammer.

«Nepo» imponerte

Felle eller ei, Nepomnjasjtsjij hadde et kløktig svar på alt Carlsen kastet etter ham tirsdag.

– Han forsvarte seg bra, innrømmer Carlsen.

Russeren spilte veldig presist og imponerte stort med de svarte brikkene.

– Jeg er veldig imponert over Jans forberedelser. Jeg tror ingen kunne spå at partiet ville bli sånn, og Jan finner alle de beste trekkene, sa stormester Simon Williams til chess24.com.

Etter at spillerne rundet 30 trekk, gikk Carlsen inn i en lang grublepause. Men han fant ingen mulighet til å presse for seier.

Dermed ble det remis.

Det femte VM-partiet spilles onsdag. VM-kampen spilles som best av 14 partier.