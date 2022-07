Karjakin angriper Carlsen-motstander «Nepo»: – Vi snakker ikke sammen

Putin-tilhengeren Sergej Karjakin (32) går til angrep på lagkameraten Jan Nepomnjasjtsjij (31), som i helgen kvalifiserte seg til nok en VM-match mot Magnus Carlsen (31).

LANDSMENN: Jan Nepomnjasjtsjij (t.v.) og Sergej Karjakin har forskjellige meninger om krigen i Ukraina.

Carlsen ydmyket «Nepo» da de møttes i Dubai i november-desember 2021, men Nepomnjasjtsjij slo tilbake og vant VM-kvalifiseringen, den såkalte kandidatturneringen, som ble avsluttet i Madrid i helgen.

Vinneren får retten til å møte verdensmester Carlsen i en VM-finale, som trolig går på senvinteren 2023.

Magnus Carlsen har flere ganger sagt at det er mer sannsynlig at han ikke vil spille flere VM-matcher enn at han vil det – og dermed gir fra seg VM-tittelen. Men nordmannen var likevel i Madrid og diskuterte saken med den internasjonale sjakkpresidenten Arkadij Dvorkovitsj i helgen. Så det er ikke utenkelig at han kommer til å spille sin sjette VM-match.

I egen klasse

Nepomnjasjtsjij var av mange nederlagsdømt før kandidatturneringen, men slo altså tilbake etter nedturen mot Carlsen og var faktisk i en egen klasse.

Nå tar en annen av Carlsens VM-motstandere, Sergej Karjakin (New York i 2016), et kraftig politisk oppgjør med Nepomnjasjtsjij. Karjakin bruker de samme ordene som president Vladimir Putin i sin beskrivelse av det som skjer i Ukraina:

– Nepomnjasjtsjij tok stilling umiddelbart etter at spesialoperasjonen startet. Han signerte et brev mot krigen, og takket være det kan han nå stille i internasjonale turneringer under FIDE-flagget. Inkludert Garry Kasparovs Grand Chess Tour. Der fikk de russiske spillerne et klart valg – bare de som fordømmer spesialoperasjonen, kan spille, sier Karjakin til Sport Ekspress.

VM-DUELL: Fra VM-matchen mellom Nepomnjasjtsjij (t.v.) og Carlsen i Dubai i november-desember 2021.

– Jan valgte sin vei. Den er annerledes enn min. Vi snakker ikke sammen siden 24. februar, sier Karjakin – og viser til datoen da Russland invaderte Ukraina.

Utover å signere oppropet mot krigen og offentlig ta avstand fra invasjonen av Ukraina, har ikke Nepomnjasjtsjij kommentert spesifikt rundt hva Karjakin eller andre regimetro russere har uttalt eller gjort.

Under VM-kampen i Dubai var Karjakin medhjelper til Nepomnjasjtsjij. Da «Nepo» begynte å slite mot Carlsen, fløy Karjakin til Dubai.

Karjakin legger til at han respekterer Nepomnjasjtsjij som sjakkspiller og at russeren fikk maksimalt ut av kandidatturneringen. Han mener imidlertid at det var dårlig nivå i turneringen.

Mistet plassen

Sergej Karjakin mistet plassen i kandidatturneringen på grunn av sin holdning til krigen. Sport Ekspress spør derfor om han angrer på sine uttalelser:

– Nei! 100 prosent! Om jeg hadde kunne velge om igjen, hadde jeg gjort nøyaktig det samme.

Karjakin skrev blant annet et personlig brev til president Putin om sin uforbeholdne støtte til krigen.

Fakta Sluttstillingen i kandidatturneringen 1. Jan Nepomnjasjtsjij 9,5. 2. Ding Liren 8. 3. Teimur Radjabov 7,5. 4. Hikaru Nakamura 7,5. 5. Fabiano Caruana 6,5. 6. Alireza Firouzja 6. 7. Jan-Krzysztof Duda 5,5. 8. Richard Rapport 5,5. Vis mer

I tillegg til intervjuet med Sport Ekspress, har Karjakin også lagt ut en lengre tekst på Telegram, der han også angriper Nepomnjasjtsjij og andre i det russiske sjakkforbundet som har vært kritiske til krigen. Der gjentar han beskyldningen om at «Nepo» sa nei til krigen for å kunne spille i vestlige turneringer. Han kritiserer også Nepomnjasjtsjij for at han mottok sponsorpenger fra selskaper med sterke bånd til Kreml før VM-matchen mot Carlsen – men ikke har gitt tilbake disse pengene etter at krigen var et faktum.

Sergej Karjakin mener at det er altfor mange krigsmotstandere i russisk sjakk og hevder at «sjakkens hus» i Moskva er i ferd med å bli et møtested for «liberalere», «på samme måte som Jeltsin-senteret».

Karjakin navngir både spillere (blant andre Aleksandra Kostenjuk, Peter Svidler, Andrej Esipenko og Daniil Dubov) og ledere som ikke har vært positive til krigen.

– At han har en navngitt heksejakter på russere som har holdt en lav profil, er en ny vridning, sier sjakk- og Russland-ekspert Atle Grønn.

Støtte til Putin

– Mange av disse har ønsket å holde en lav profil. Nå blir de «outet» av Karjakin, og det er ganske drøyt.

– Det er ellers interessant at han ikke nevner hverken Aleksandr Grisjtsjuk eller Aleksandr Morozevitsj. Og det stemmer med at disse to i juli skal spille en turnering sammen med Karjakin og Anatolij Karpov. Det er en klar støtte til Putin og krigen.

– Uttalelsene fra Karjakin er på mange måter en gavepakke til Nepomnjasjtsjij, som kommer godt ut av dette fra et vestlig ståsted. Jeg ser på nettet at det spekuleres i om det kan være avtalt spill – «alle» ønsker jo å bli skjelt ut av Karjakin (!) – men jeg tror ikke på den konspirasjonsteorien, sier Atle Grønn.

PS: Ding Liren ble nummer to i kandidatturneringen. Det betyr at om Carlsen trekker seg, blir VM-finalen mellom Nepomnjasjtsjij og kineseren.