Nå kommer sjakkens e-sport til Norge: – Blir spektakulært

– Dette er noe ekstraordinært, mener generalsekretær Geir Nesheim i Norges Sjakkforbund (NSF).

I flere måneder har forbundet jobbet for å få på plass brikkene til en internasjonal sjakkfestival.

Torsdag lanserer de «Chess Party» i samarbeid med blant andre Chess.com og Magnus Carlsen-selskapet Chess24.com.

I november i fjor brøt Magnus Carlsen med det norske forbundet. Det er enda noe uklart hvilken rolle selskapet hans har under den nye sjakkfestivalen annet enn at Carlsen-leiren vil være betydelig representert.

– Han har sett at dette blir noe spesielt. Han liker at det skjer ekstraordinære ting i Norge, sier Nesheim om Carlsen-samarbeidet.

Sjakkens e-sport til Norge

En av hovedturneringene underveis i festivalen er finalene i Pro Chess League. Turneringen, hvor flere av verdens beste spillere deltar, omtales gjerne som «sjakkens e-sport».

Tidligere har finalene i turneringen blitt avholdt i USA, hvor turneringsformatet er blitt populært. I motsetning til under vanlige sjakkturneringer er spillerne gruppert i lag som snakker med hverandre og både spillerne og publikum har lov til å juble underveis i partiene.

Det er den amerikanske sjakkgiganten Chess.com, med sine over 33 millioner brukere, som står bak turneringskonseptet. Aftenposten er kjent med at de over lengre tid har undersøkt muligheten til å legge en slik finale til Norge.

– Det er veldig moro at Chess.com ser muligheten til å legge det hit. Vi tror at det blir spektakulært, også for fansen i USA, sier Nesheim.

Det er enda ikke klart hvilke fire lag som vil spille finalen i Norge da de innledende rundene fortsatt pågår på nettet. Blant dem som kjemper om å komme seg til finalene finner man navn som Fabiano Caruana, Wesley So og Maxime Vachier-Lagrave.

På det norske laget «Norway Gnomes» som kjemper om Pro Chess-tittelen er blant andre Jon Ludvig Hammer og Johan Sebastian Christiansen. Aryan Tari spiller på det sterke laget «Canada Chessbrahs» sammen med store navn som Aleksandr Grisjtsjuk, Anish Giri og Alireza Firouzja.

Arrangeres på omstridt arena

Selve arrangementet vil avholdes på Oslofjord Convention Center 22–24. mai.

I januar valgte Norges Håndballforbund å avlyse finalerundene i Lerøyserien for 18-åringer etter å ha fått massiv kritikk for å skulle avvikle turneringen i Oslofjord Arena som inngår i Oslofjord Convention Center (OCC).

OCC er eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er opprettet av Brunstad Christian Church (Smiths Venner). Stiftelsen ble etablert i 2002. Livssynssamfunnet mener at homofilt samliv er synd.

– Styret har ved et par anledninger sett på dette og kommet til at dette er et sted vi kan være. Vi har fulgt nøye med det som har skjedd i forbindelse med håndballforbundets prosess i vinter og eierne har offentliggjort sine planer om at det kanskje blir endringer i eierforholdet, sier Nesheim om valg av arena for forbundets festival.

– Hvor mye folk regner med, eller håper dere at kommer?

– Vi jobber for å få et veldig hyggelig antall, men det er også første gang vi gjør noe slikt. Det er et helhjertet forsøk på å lage noe stort.