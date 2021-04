VM kan ryke for Fabiano Caruana: – Veldig gunstig for Magnus Carlsen

Hvem får spille VM-kamp mot Magnus Carlsen? Ett parti fredag kan bli svært avgjørende.

Fabiano Caruana jakter ny VM-kamp mot Magnus Carlsen. Han har ikke råd til å tape fredag, ifølge ekspertene. Foto: Lennart Ootes, FIDE

Kort om saken:

Verdenseliten i sjakk spiller nå om å få møte Magnus Carlsen i VM-kamp senere i år

Russiske Jan Nepomnjasjtsjij leder turneringen

Fredag kan Nepomnjasjtsjij knuse VM-drømmen til forhåndsfavoritt Fabiano Caruana

Han slo nesten Magnus Carlsen i forrige VM. Han er allment anerkjent som verdens nest beste spiller.

Men mislykkes Fabiano Caruana fredag, er drømmen om en ny VM-kamp mot Carlsen knust.

– Nei, nei, tap tåler han ikke i det hele tatt. Spørsmålet er om han tåler å spille remis, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Det ser veldig skummelt ut for Caruana, legger han til.

Skjebneparti

Situasjonen i kandidatturneringen i Jekaterinburg er nemlig slik:

Forhåndsfavoritt Caruana ligger ett poeng bak russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

– Én luke på ett poeng er ikke uoverstigelig, sa Caruana etter onsdagens runde.

Men taper Caruana fredag, ligger han to poeng bak Nepomnjasjtsjij med tre runder igjen. Da er det etter alt å dømme kjørt for Caruana, som er Magnus Carlsens tøffeste konkurrent.

– Caruana må bare holde hodet kaldt, mener TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– «Nepo» kommer helt sikkert til å gå for remis, for å holde avstanden ned til Caruana. Det må Caruana nesten bare gå med på, for det er såpass lenge igjen av turneringen, fortsetter Hammer.

Jan Nepomnjasjtsjij kan glise over ledelse i kandidatturneringen. Foto: Lennart Ootes, FIDE

«Et av de store partiene i sjakkhistorien»

Både Hammer og Grønn har nå mest tro på at Nepomnjasjtsjij vinner turneringen. Men Caruana har gjort det utrolige før.

I åttende runde imponerte han stort mot Maxime Vachier-Lagrave og vant med svarte brikker. «Et av de store partiene i sjakkhistorien», er attesten fra Grønn.

Caruana lurte Vachier-Lagrave på spektakulært vis i åpningen, og måten Caruana vant på i sluttspillet beskriver Grønn som «ekstremt interessant».

– At han leverte den kraftprestasjonen, gjør at man heier litt på Caruana, sier Grønn.

Carlsen kan få stor fordel

Maktdemonstrasjonen viste også at Caruana kan bli en tøff motstander for Carlsen. Det legger heller ikke verdensmesteren skjul på.

– Mot Fabi hadde sjansene vært ganske like, men jeg ville vært betydelig favoritt mot alle de andre, sa Carlsen i sendingen til chess24.com onsdag.

Jon Ludvig Hammer tror det vil være en stor fordel for Carlsen om Caruana ikke vinner kandidatturneringen.

– Caruana er den soleklart vanskeligste motstanderen. Det har han allerede bevist, det var jo så fryktelig jevnt allerede i Caruanas første forsøk (VM i 2018, journ.anm.). Nå har Caruana mer erfaring. Han kommer til å bli enda skumlere hvis det blir han og Carlsen. Om «Nepo» holder dette helt inn, er det veldig gunstig for Magnus sine sjanser, sier Hammer.