Johannes Thingnes Bø hyller Stina Nilsson: – Hun kommer til å bli en av de beste

DRØBAK (VG) Johannes Thingnes Bø (28) er fascinert av at Stina Nilsson (28) først knuste Therese Johaug i VM-stafetten - og så bestemte seg for å bytte til skiskyting.

GODE BUSSER: Johannes Thingnes Bø og Stina Nilsson fotografert under innspillingen av «Landskampen» på Oscarsborg i sommer.

38 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi har mye felles. Vi slo igjennom i samme ungdoms-OL, forteller Stina Nilsson til VG under innspillingen av «Landskampen» på TV 2. Fredag var det sesongstart for den norske-svenske duellen, og Thingnes Bø og Nilsson var sentrale på sine lag. Lørdag er det ny episode med serien, som denne høsten har Marit Bjørgen og Gunde Svan som programledere.

– Jeg har et stort idol i Johannes. Det er kul å lære ham bedre å kjenne, sier Stina Nilsson om å kjempe mot Bø i TV-duellen.

Johannes Thingnes Bø har kommet til vakre Oscarsborg utenfor Drøbak mens vi har stått og pratet med Nilsson. På spørsmål om hva han synes om den ganske ferske skiskytteren, svarer han:

– Det står voldsom respekt av at du - når du er den beste i verden i idretten din - velger å gjøre noe annet. Du stiller deg plutselig bakerst i køen på resultatlisten. For meg hadde det vært en motivasjon til å fortsette i sin egen idrett. Men Stina tør å gjøre noe annet. Det er veldig stilig.

– Hvor god kan hun bli?

– Hun kommer til å bli blant de beste i verden. Spørsmålet er bare hvor lang tid det vil ta. Det er ikke så godt å si. Ting endrer seg raskt i skiskyting. Om en utøver ligger i toppen den ene vinteren, vet du ikke om han eller hun kan gjøre det samme neste vinter, svarer Johannes Thingnes Bø.

Fakta Stina Nilsson Født: 24. juni 1993. Fødested: Malung. Meritter: OL: 1 gull, 2 sølv, 2 bronse. VM: 2 gull, 5 sølv. Verdenscup: 23 individuelle seirer. Vis mer

I fredagens «Landskampen» uttalte Bø seg slik om Nilsson:

– Når du har trent hele livet for å nå toppen i idretten din, og du klarer det - og så finner du ut at du trenger et nytt prosjekt! Hun følger magefølelsen sin. Det har vært en suksessfaktor også for meg. Jeg har fulgt mine drømmer.

Stina Nilsson underslår ikke hun er voldsomt imponert av Johannes Thingnes Bø:

– Skiskyting er en kompleks sport. Du må være så helhetlig. Johannes har denne helheten. Han kan skyte, han kan gå fort på ski, han kan håndtere vanskelige situasjoner... Jeg er villig til å hylle ham veldig - bare ikke her i «Landskampen». Her skal vi vinne, smiler Stina Nilsson.

– Hvor lang tid bruker du på å lære å gå inn til skyting med høy puls - og treffe?

– Jeg har drevet med dette i bare ett år. Jeg vet ikke! Jeg bare fortsetter å prøve å lære meg det.

Les også Disse skal kjempe i «Landskampen» – nå med flest gamle idrettshelter

Stina Nilsson debuterte sist vinter med én 8. plass og to 21. plasser i den såkalte IBU-cupen, altså cupen for de nest beste skiskytterne. Hjemme i Östersund fikk hun sin verdenscupdebut i mars 2021. Det endte med hederlige 22. og 26. plass.

– Det ble en veldig lærerik sesong. Det var morsomt å få gå verdenscupen for meg på slutten av vinteren. Jeg må bare fortsette å jobbe for å utvikle meg, sier Stina Nilsson til VG.