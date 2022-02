Norsk superlag før OL-premieren: – Her kan alt skje

ZHANGJIAKOU (VG) Norge stiller en av tidenes beste kvartetter under lørdagens miksstafett, men stjernelaget vil ikke ta seieren på forskudd.

DET NORSKE LAGET: Tarjei Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland skal representere Norge sammen med Johannes Thingnes Bø under lørdagens miksstafett i skiskyting.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På merittlisten til utøverne som skal representere Norge er det vanvittige 44 VM-gull. Johannes Thingnes Bø (12), Tarjei Bø (11), Marte Olsbu Røiseland (11) og Tiril Eckhoff (10) er alle blant sportens alle største profiler.

– Jeg gleder meg til å gå stafetten med de andre her. Jeg syns vi har et episk lag, sier Eckhoff til VG og andre medier.

HVEM, HVA, HVOR: Se hele OL-programmet her.

Bragdene er så mange at de er umulige å oppsummere med noen få linjer. Forrige sesong vant Eckhoff verdenscupen sammenlagt. I år er det Olsbu Røiseland som er i ledelsen. Thingnes Bø har vunnet totalcupen tre år på rad, mens storebror Tarjei Bø nylig kompletterte samlingen sin av sammenlagtseirer i de ulike verdenscupøvelsene.

KLAR: Tiril Eckhoff har trent på OL-arenaen i en uke.

Alle utenom Olsbu Røiseland er olympiske mestere fra før, men hun leverte til gjengjeld et av historiens drøyeste mesterskap da hun vant fem av syv mulige gull under VM i 2020.

– Det er ingen som er større favoritter enn det norske laget. Du har Frankrike, Russland og Sverige som kanskje kan stille på lik linje bak Norge, men vi er storfavoritter, sier tidligere skiskytter Liv Grete Skjelbreid til VG.

– Det er en favorittdistanse for oss. Og jeg er på lag med de to beste kvinnelige skiskytterne i verden så alt ligger til rette for at dette kan bli bra, sier Tarjei Bø og ser bort på Ekchoff og Røiseland som ser ut til å smile bak munnbindene her i Kina.

Fakta Utøverinfo fra VGs Geir Juva: Tarjei Bø (33), Markane. Tidligere OL: 2010, 2014, 2018. Har gull og sølv i herrestafetter i OL. Har 13 stafettmedaljer i VM, ni gull, derav tre i mixedstafetter, senest i 2020. Har åtte seirer i mixedstafetter i verdenscupen, senest i Oberhof i januar i år. Johannes Thingnes Bø (28), Markane. Tidligere OL: 2014, 2018. Gikk på mixed-laget som tok sølv i Pyeongchang. Har tre strake VM-gull i mixedstafetter. Har vært på det seirende laget ved ni anledninger, senest i Oberhof i år. Tiril Eckhoff (31), Fossum. Tidligere OL: 2014, 2018. Har gull og sølv fra mixedstafetter i OL. Gullet kom i 2014. I VM-sammenheng er det blitt tre strake mixed-gull. Den seneste av åtte seirer i mixedstafetter i verdenscupen kom i Nove Mesto i mars i fjor. Marte Olsbu Røiseland (31), Froland. Tidligere OL: 2018. Bidro til sølv i mixedstafetten i forrige OL. Har vunnet øvelsen tre ganger på rad i VM, og seks ganger i alt i mesterskap/verdenscup, senest i Oberhof. Vis mer

Lillebror Johannes har vært regnet som klodens beste skiskytter på herresiden i flere år. Det eneste som kan stoppe laget, ser ut til å være corona. Iskald vind og en krevende løype er utfordringer den norske fireren i utgangspunktet skal ha bedre forutsetninger til å takle enn noen andre.

– Løypen er veldig spesiell. Jeg er glad jeg har hatt flere dager her til å forberede meg, sier Eckhoff, som ankom OL-byen fredag for en drøy uke siden sammen med Røiseland og sportssjef Per Arne Botnan.

Les også: Ekstremkulde herjer i OL-landsbyen

Han beskriver løypen som mer krevende enn den fremstår på papiret. Den første halvdelen består av en jevn stigning og det er mange tekniske partier med svinger og overganger.

FOKUSERT: Johannes Thingnes Bø er regnet som verdens beste skiskytter.

– Man må være våken når man går. Løypen suger krefter oppover. Når du tror du skal få hvile litt nedover, kommer motvinden. Du må være smart i måten du disponerer løpet på her, sier Botnan til VG samtidig som han forsikrer om at teamet har analysert løypen grundig.

– Her kan alt skje. Jeg tror det blir et OL hvor ting vil endre seg mye underveis, blant annet på grunn av vindforholdene. Det blir veldig spesielt og veldig spennende å gå, sier Røiseland

Miksstafetten består av fire etapper på seks kilometer og begynner klokken 10.00 norsk tid.