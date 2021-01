Tarjei Bø vant sin første fellesstart på åtte år: - Så svart på tampen

Da lillebror feilet benyttet storebror Tarjei Bø (32) sjansen og vant fellesstarten etter en dramatisk sisterunde i Oberhof.

17. jan. 2021 13:09 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det er snart åtte år siden 32-åringen sist sto øverst på pallen på denne øvelsen. Det skjedde i VM i Nove Mesto i 2013.

Dermed fortsetter den norske dominansen i skiskyting.

13 verdenscuprenn er avviklet. Norske utøvere har stått øverst på 10 av disse.

Tarjei Bø, som tok sesongens andre verdenscupseier og 11. totalt, vant 3,6 sekunder foran Felix Leitner og Benjamin Weger.

Bø gikk ut på en fjerdeplass etter siste skyting etter at han måtte ut i strafferunden, men var ustoppelig i sporet i dag.

– Imponerende

– Det er en av de hardeste sisterundene i min karriere. Jeg tenkte at jeg kunne bomme på et skudd på siste skytingen og likevel ta seieren. Men på tampen så jeg svart, jeg fikk ikke med meg at jeg gikk over målstreken, sier Tarjei Bø.

I studio i Oslo lot Emil Hegle Svendsen seg imponere av kompisen.

– Det er imponerende at han ikke gir seg og kommer tilbake på sisterunden. Han har en god dag, sier NRK-eksperten som vant som tok 12 av sine 38 verdenscupseirer nettopp på denne distansen.

Lillebror Johannes Thingnes Bø pådro seg fire strafferunder og endte på en skuffende 7. plass. Sturla Holm Lægreid sprakk på tredje skyting og gikk inn til en 12. plass.

Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard som nok hadde siste mulighet til å gå seg inn i VM-troppen i dag, endte på en 15. og 22. plass. De to får nok rollene som VM-reserver i Pokljuka i neste måned.

Tarjei Bø klatrer nå én plass i verdenscupen sammenlagt med seieren i dag. Den listen toppes av fire nordmenn:

1. Johannes Thingnes Bø 618 poeng

2. Sturla Holm Lægreid 564

3. Tarjei Bø 511

4. Johannes Dale 499.