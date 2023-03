Suverene Thingnes Bø ut mot regelendringene: – Dreper spenningen

Ingen har vært i nærheten av historiske Johannes Thingnes Bø denne sesongen. Sprinten i Nove Mesto ble intet unntak da det norske laget farget pallen i rødt, hvitt og blått.

EGEN KLASSE: Thingnes Bø var overlegen på sprinten i Nove Mesto.

02.03.2023 16:55 Oppdatert 02.03.2023 18:09

Han dro fra VM i Oberhof som den store kongen: fem gull, et sølv, og en bronse. Medalje på alle øvelser, med andre ord.

I det første verdenscuprennet etter VM viste Thingnes Bø igjen at han operer på et helt annet nivå enn resten av feltet.

– Det smaker godt. Jeg gjorde et ekstremt bra løp nok en gang, skyter godt, går bra på ski. Det er ordentlig bra skiskyting. At det skulle gå så bra er kanskje litt over forventningen, sier Thingnes Bø til TV 2 etter målgang.

Stryningen sto med seks av seks mulige seiere på sprint denne sesongen - i Nove Mesto tok han nummer syv.

Triumfen i Nove Mesto var Thingnes Bø sin 70. individuelle seier i verdenscupen.

Kun Martin Fourcade (83) og Ole Einar Bjørndalen (95) har flere individuelle seiere i verdenscupen.

SUVEREN: Ingen kunne matche Thingnes Bø i Nove Mesto.

Samtidig øker Thingnes Bø ledelsen i sammendraget, fra 1139 til 1229 poeng. Andremann på listen, Sturla Holm Lægreid, har 920 poeng.

Lægreid er coronasyk og stilte ikke til start i Nove Mesto. Det synes Thingnes Bø er synd:

– Sammenlagtseieren skulle jeg hatt gode muligheter til å ta uansett, men nå får vi ikke den kampen. Dette er et prakteksemplar på det vi har snakket med IBU om, nemlig å stryke renn i tilfelle man skulle bli syk, sier sprint-vinneren til TV 2.

Thingnes Bø referer til regelendringene det internasjonale skiskytterforbundet gjorde før sesongen, der blant annet poengsystemet ble endret og mulighet til å stryke renn på grunn av sykdom forsvant.

Under pandemien kunne man stryke opp til fire renn.

– Når Sturla må stå over, og ikke kan stryke renn, så dreper du spenningen med verdenscupen totalt. Det var kjedelig, oppsummerer Thingnes Bø til TV 2.

– Vi ser jo hvilke konsekvenser sykdom har fått for andre. Du kan bli satt i et dilemma med å velge mellom å vinne på kort sikt og risikere fremtiden, eller tape på kort sikt og håpe at du vinner i fremtiden, det er vanskelig, svarer Thingnes Bø på spørsmål fra TV 2 om han er skeptisk til regelendringene.

Thingnes Bø var førstemann ut i den individuelle starten, var feilfri og lynrask på standplass, samtidig som han seilte ifra alle ute i løypa.

Ved målgang stoppet klokken på 22:39,6 - det klarte ingen etter ham å matche.

Storebror Tarjei Bø var nærmest, 30 sekunder bak. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer tre.

– Han må bomme om vi skal ha mulighet. Det hadde vært deilig å slå Johannes, sier en lattermild Tarjei Bø til TV 2.

Endre Strømsheim endte på fjerdeplass, og sikret dermed firedobbelt norsk i Tsjekkia.

Strømsheim var fryktelig nære sin først pallplass i verdenscupen, men et stavbrekk ødela for 25-åringen og Bærum-løperen ble nummer fire, to sekunder bak Sjåstad Christiansen i mål.