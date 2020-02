ANTERSELVA: – Ja, det er et stort savn. Selvfølgelig er det jo det. Skulle jeg unngått det savnet, måtte jeg ha latt være å få barn.

Johannes Thingnes Bø står i en brøyteskavl utenfor Falkensteiner Hotel øverst i Anterselva. Den ferske barnefaren kan se ut over VM-dalen. Hjemme i Oslo er fire uker gamle Gustav uvitende om at faren de neste 10 dagene skal kjempe for heder, ære og gullmedaljer i et VM. En av mesterskapets favoritter ser ikke Gustav og kona før 24. februar.

Det er savnet etter mor og barn han snakker om der han står med en tung sekk av forventninger til prestasjoner i VM-løypene.

Fakta: Johannes Thingnes Bø Født: 16. mai 1993 Fra: Stryn Bor: Oslo Sivil stand: Gift med Hedda Dæhli Bø, ett barn Klubb: Markane IL Meritter: 1 OL-gull (normaldistansen i Pyeongchang 2018) 2 OL-sølv (miksstafett og stafett i OL i Pyeongchang 2018), 7 VM-gull (3 har kommet i individuelle øvelser), 5 VM-sølv og 1 VM-bronse Verdenscupen: Har vunnet 43 ganger, vant verdenscupen sammenlagt i 2018/19 for første gang.

Ville ikke vente

Han og kona Hedda Dæhli Bø ble foreldre 14. januar. Johannes Thingnes Bø, verdens beste skiskytter forrige sesong, hadde gjort et valg som mange toppidrettsutøvere ikke gjør. Enda færre utøvere som driver med utholdenhetsidrett hvor det handler om lange opphold på treningssamlinger og utallige reisedøgn i løpet av konkurransesesongen, blir foreldre.

26-åringen fra Stryn ville derimot ikke sette familielivet på vent for suksess som skiskytter. Det vil si, han tror at det er mulig å lykkes både som familiefar og skiskytter.

– Jeg har hatt lyst til å stable på beina et komplett liv. Jeg synes idretten er viktig, men ikke så viktig at det skal hindre meg i å få barn. Det har alltid vært min filosofi at dersom jeg kan få til flere ting, så gjør jeg det. Så da sa jeg: Hvorfor ikke?

Ja takk, begge deler

Han er nå den eneste utøveren på skiskytterlandslaget med barn. På det norske langrennslandslaget er det kun Martin Johnsrud Sundby. Det er i det hele tatt langt mellom foreldrene i norsk toppidrett vinterstid.

– Til sist handler det om hvor trygg du er på deg selv og at du kan få til begge deler. Jeg har tenkt at det kan jeg klare å få til, mens andre tenker at det blir vanskelig å lykkes i idrettene hvis de får barn. Men vi er alle forskjellige, og alle kan ikke tenke som meg, sier han dagen før VM starter i Italia.

Darko Bandic, AP/NTB scanpix

Fakta: VM i Anterselva Her er hele VM-programmet: Torsdag 13. februar: Miksstafett, 4 x 6 km kvinner og menn 14.45. Fredag 14. februar: Sprint, 7,5 km kvinner 14.45. Lørdag 15. februar: Sprint, 10 km menn 14.45. Søndag 16. februar: Jaktstarter, 10 km kvinner 13.00, 12,5 km menn 15.15. Tirsdag 18. februar: Normaldistanse, 15 km kvinner 14.15. Onsdag 19. februar: Normaldistanse, 20 km menn 14.15. Torsdag 20. februar: Parstafett 15.15. Lørdag 22. februar: Stafetter, 4 x 6 km kvinner 11.45, 4 x 7,5 km menn 14.45. Søndag 23. februar: Fellesstater, 12,5 km kvinner 12.45, 15 km menn 15.20.

Han tror derimot at å ha en trygg base i en familie like gjerne kan bli en styrke for hans karriere.

– Det gir jo mye energi og glede samtidig som det kan være krevende.

En som er blitt voksen

Sportssjef for norske skiskyttere, Per Arne Botnan, har fulgt Johannes Thingnes Bø helt siden han kom inn på landslagene. Det er en mer moden og reflektert utøver han nå møter.

– Han er blitt enda mer profesjonell og roligere. Johannes er veldig klok når det blir snakk om å ta gode avgjørelser. Det er aldri snakk om å bruke energi på de tingene han ikke får gjort noe med, sier Botnan.

Ekstra støtteapparat

Sportssjefen innser at det krever litt ekstra dersom når det blir snakk om kombinasjonen familieliv med barn og toppidrett.

– Du blir jo mer avhengig av resten av familien rundt. De må jo bidra endel. Foreldre og svigerforeldre må steppe inn. Du er avhengig av å ha et støtteapparat rundt som kan avlaste, sier han.

Den påstanden kan 26-åringen fra Stryn skrive under på.

– Heddas familie har virkelig hjulpet til. En stor «shout-out» til dem. De kan ha reddet VM for min del, sier Thingnes Bø.

Botnan forteller at forbundet er villig til å legge til rette for foreldreutøvere. Men slår samtidig fast at det må finnes noen grenser.

– Når du er med på et landslag, så er det jo for at du selv også skal være med å bidra inn i det laget, ikke bare få. Vi har jo lagt til rette for foreldre tidligere til en viss grad. Men du må være med på laget og bidra.

Kurt B.M. Haugli

Favoritter på stafetten

Torsdag skal Johannes Thingnes Bø ut på VMs første øvelser miksstafetten. Han går på lag sammen med storebror Tarjei Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

Norge er favoritter og tittelforsvarere.

På grunn av barnefødsel tok Johannes Thingnes Bø fri fra skiskytingen de tre første ukene av januar. Det var derfor en usikker skiskytter som dro til Pokljuka og den siste verdenscuphelgen før VM.

Han vant det første rennet, men hadde stang ut i et par renn. Han var usikker før de rennene. Usikker på hvordan pausen skulle slå ut.

Han er ikke usikker lenger.

– Før Pokljuka var jeg trøtt og sliten. Jeg var tung i kroppen. Men nå har det løsnet helt. Etter Pokljuka gikk ting som en drøm på hjemmebane. Fikk nok søvn, trente godt og har fått ei uke på precamp før VM. Nå er jeg her uthvilt klar, og kroppen kjennes lett og fin ut, sier han.

Lengter litt hjem

Mens andre løpere på landslaget dro til høydeopphold i Seiser Alm før precamp i italienske Martell, var Bø hjemme hos mor og barn. Han dro ned til Mellom-Europa en uke før VM. Han reiser hjem tre uker senere.

– Å få barn er det fineste som finnes. Nå gleder jeg meg bare til å være familiefar og idrettsutøver på si.