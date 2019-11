Norges beste skiskytter har fått et uvanlig forbud

SJUSJØEN: Når Marte Olsbu Røiseland stiller til start i sesongåpningen på Sjusjøen lørdag, er det uten å ha løpt knapt en meter i oppkjøringen til sesongen. Alle skiløpere løper en del når det ikke er snø og sesong. Men Marte Olsbu, fjorårets beste norske skiskytter på kvinnesiden, har fått forbud mot all løping.

– Forbudet gjelder så lenge jeg satser på skiskyting, sier hun.

Fakta: Marte Olsbu Røiseland Født: 7. desember 1990 Fra: Froland Bor: Lillehammer Meritter: 2 OL-sølv, mix-stafett og sprint i Pyeongchang, 4 VM-gull (alle i stafetter), 8 NM-gull Verdenscupen: Debuterte i 2012, har tre seiere – alle kom i 2018/19-sesongen

Kaller det en utfordring

Det er ingen sure miner hos 28-åringen fra Froland selv om inngangen til sesongen ikke er blitt helt som hun hadde regnet med. Det er snakk om en slitasjeskade i hoften. For å unngå at det på et senere tidspunkt skal bli snakk om operasjon og livslange problemer, har hun fått en beskjed som kan høres drastisk ut for en toppidrettsutøver.

– Jeg har vært nødt til å gjøre en del tilpasninger i treningsopplegget. Det var også grunnen til at jeg ikke var med landslaget på høydesamling i Anterselva tidligere i høst. I stedet dro jeg til skitunnelen i Torsby. Der fikk jeg slått fast at det ikke noe problem å gå på ski.

Hun snakker om hofteskaden som «utfordring» og ikke et problem enn så lenge. Ambisjonene for sesongen er som før. Hun skal ta individuell medalje i VM i Anterselva etter at det ble en svært sur fjerdeplass under mesterskapet i Östersund sist vinter.

Trøbbel tidligere

– Nå har Marte hatt problemer med løping de siste fem årene på grunn av et trøblete kne. Med forbudet kan det nesten være lettere å legge opp en treningsplan når det først er slått fast at det ikke skal løpes, sier ektemannen og skiskyttertreneren Sverre Røiseland.

Skaden betyr at hun heller ikke kan løpe under oppvarmingen eller når hun skal restituere etter konkurranser og hardøkter.

– Jeg blir nok sittende en del på spinningsykkel fremover. I årene som kommer blir det nok sykkelen som erstatter løpetreningen, sier hun.

Ektemannen mener at den skikkelige utfordringen kommer etter denne sesongen når skiskytterne må ha en del døgn i høyden for å forberede seg til OL i Beijing hvor konkurransen går i 1700 meters høyde.

– Vi må finne et opplegg som gjør at hun ikke blir hemmet på de lange høydeoppholdene.

Jevn hele sesongen

Hun var den suverent beste og jevneste norske skiskytteren i fjor. Hun tok sine tre første verdenscupseiere og var så nær en VM-medalje individuelt.

– Det var kanskje den bitreste fjerdeplassen i hele karrieren, sier hun, men slår fast at det var stas å komme hjem fra Sverige med tre stafettgull.

Og fjerdeplasser ble det en del av gjennom hele sesongen. Hun var stort sett hele tiden blant de 10 beste.

– Når man er der helt oppe blant de beste, må man også regne med at det blir en del plasseringer mellom fire og åtte.