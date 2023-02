Svenskenes ankermann sønderknust etter fiaskoen – skylder på våpentrøbbel

OBERHOF (VG) Det svenske stafettlaget gikk fra medaljekamp til niendeplass etter at Sebastian Samuelsson (25) mislyktes fullstendig. Etter rennet tok han til tårene.

Det ble seks bom og tre strafferunder på den liggende skytingen for Sveriges ankermann.

I mål var svenskene to minutter og 33 sekunder bak det norske gullaget, til tross for at Norge også hadde trøbbel underveis på den blandede stafetten.

Overfor Aftonbladet kaller han det «en fryktelig opplevelse» å gå fra medaljekamp til niendeplass. Svenskens teori er at noe har gått galt med utstyret.

– Det er noe som har skjedd med våpenet, det er min analyse. Alle skuddene er veldig høyt oppe, flere centimetere overfor «liggprikken». Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det har skjedd noe med våpenet, eller at det er noe annet «konstigt», sier Samuelsson til VG.

Sveriges ankermann var oppløst i tårer etter målgang, og var tydelig preget også i intervjusonen etter å ha pådratt seg hele tre strafferunder på den liggende skytingen.

– Det må ha skjedd et sted mellom innskytningen og når jeg startet. Det kan ha vært at noen har gått inn i våpenet på vei til start, jeg vet ikke, sier Samuelsson til VG om trøbbelet.

Lagvenninne Elvira Öberg ble intervjuet av Expressen samtidig som Samuelsson pådro seg tre strafferunder. Hun skar grimaser og var tydelig skuffet.

– Det var ikke noe kult. Det er veldig kjedelig. Jeg lider med «Sebbe», sa Öberg til Expressen underveis i fiaskoen.

HER GÅR DET GALT: Sebastian Samuelsson på vei ned til liggende skyting, hvor absolutt ingenting stemte for svensken.

Samuelsson sier til VG at han forventer tyn fra Norge etter selv å ha kommet med flere stikk. Og det har svensken rett i.

– Det smaker litt godt det når han melder så hardt på meg i forkant her. Så det vil jeg si er fortjent, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Du får ikke litt vondt av Samuelsson når det går såpass dårlig?

– Nei. Eller, selvfølgelig litt. Men går du høyt ut så er man med på leken og må tåle steken. Sånn er det for «Sebbe» i dag, og det er jo trist for deres (Sverige) del, sier Thingnes Bø med et glimt i øyet.

TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen er heller ikke nådig. Han er sterkt kritisk til den svenske innsatsen.

– Svenskene går nærmest et showrenn og virker ikke å ha en ordentlig plan, sier Bjørndalen.

Konfrontert med kritikken fra TV 2-eksperten, svarer Sveriges skytetrener Jean-Marc Chabloz slik overfor VG:

– Det er vanskelig å svare på. Når vi havner på niendeplass er det lett å kritisere oss. Det var naturligvis ikke en del av vår plan.