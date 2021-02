Kaggestad etterlyser klar beskjed om Bessebergs æresmedlemskap

Tidligere IBU-president Anders Besseberg, som er anklaget for korrupsjon, er æresmedlem i både Norges Skiskytterforbund og Norges idrettsforbund.

ANKLAGET FOR KORRUPSJON: Tidligere IBU-president Anders Besseberg. Foto: Jostein Magnussen / VG

1. feb. 2021 10:20 Sist oppdatert nå nettopp

Ekspertkommentator i TV 2, Johan Kaggestad, er ikke i tvil: Besseberg bør strippes for alle æresmedlemskap om han blir dømt.

– Hvis det viser seg at det er hold i påstandene, bør han miste disse æresmedlemskapene. Han har dratt idrettens omdømme ned i sølen og han har bidratt til at den systematiske russiske dopingen har fått fortsette, sier Kaggestad - med forbehold om at det er hold i anklagene mot Besseberg.

Økokrim bekrefter overfor VG at Besseberg er siktet for grov korrupsjon.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) publiserte torsdag en granskingsrapport. Tidligere president Besseberg anklages for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

EKSPERTKOMMENTATOR: Johan Kaggestad. Foto: Tore Kristiansen

Anklagene avfeies av hans advokat, Norbert Wess, overfor NRK.

– Besseberg har aldri spurt om eller akseptert penger, gaver eller fått andre ytelser, hverken fra russiske tjenestemenn eller noen andre, skriver Wess til statskanalen.

– Det er ikke sant at Besseberg «alltid tok russernes side». Det fins ingen bevis for dette. Besseberg var dessuten kjent som en kompromissløs motstander av doping som alltid gjorde sitt ytterste for å forfølge dopingmistenkte, uavhengig av nasjonalitet, inkludert russere, avslutter advokaten.

Besseberg har flere verv i norsk idrett og er blant annet æresmedlem i både Norges idrettsforbund og Norges Skiskytterforbund.

– Så langt har vi ikke kommet ennå. Han fikk æresmedlemskapet tilbake i 2001 for jobben han har gjort i norsk skiskyting både som aktiv utøver, trener og leder. Det er klart vi må ta opp dette til vurdering og vi må ta en diskusjon på det. Vi avventer til Økokrim er ferdige med sin jobb, også tar vi en totalvurdering etter det. Det er det vi vet selv så langt, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund, til VG.

Johan Kaggestad mener Besseberg har gjort mye bra for skiskyting, gjennom å modernisere den og gjøre den til en merkevare. Det spiller imidlertid ingen rolle i denne sammenhengen, sier Kaggestad, som etterlyser et klarere standpunkt fra skiskytterforbundet.

Han mener forbundet må være tydelig på at Besseberg strippes for æresmedlemskapet hvis det ender med en dom.

– De er feige. De kan ikke ta det opp til vurdering – man kan ikke være halvveis gravid. Det er den mest negative saken knyttet til en norsk idrettsleder som jeg kan huske. Skiskytterforbundet burde stått på barrikadene da denne saken kom i 2018, mener kommentatoren.

Konfrontert med kritikken fra Kaggestad understreker Horten at skiskytterforbundet står bak rapporten til IBU – og beskriver innholdet som «sjokkerende» – men står fast ved at forbundet vil avvente vurderingen rundt Bessebergs æresmedlemskap inntil Økokrim er ferdig med sin etterforskning.

Horten vil samtidig rose IBU med arbeidet de har gjort etter at Besseberg forlot forbundet i 2018.

– Jeg er opptatt av at det fra 2018 er gjort en formidabel jobb i IBU for å rydde opp. Jeg håper det og blir lagt vekt på, det er endret mye i forhold til regelverk og kontrollmekanismer. Det er ikke noen tvil om at kontrollmekanismene historisk har vært for dårlige når noe sånt som dette kan skje. Men det drukner selvsagt litt i saken her og alvorligheten. Jeg er sjokkert over omfanget, det er ikke noe å legge skjul på, sier Horten.

– Slik saken står, hvor den er under etterforskning, så er ikke tiden riktig for å gjøre denne typen vurderinger, sier Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund.

Der har han vært æresmedlem siden 2015.

Økokrim opplyser at Besseberg er siktet for grov korrupsjon. Våren 2020 ble Økokrim bedt om å ta over deler av politietterforskningen av Besseberg av østerriksk politi.

I april 2018, da Besseberg ble etterforsket av østerriksk politi, avviste Besseberg på det sterkeste at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra både Besseberg selv og advokat Norbert Wess uten å lykkes.