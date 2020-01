Thingnes Bø sviktet på siste skyting: – Glad jeg fikk sjekket nivået før VM

Torsdag var Johannes Thingnes Bø tilbake i verdenscupen med et brak etter å ha blitt far. Søndag ødela en bom på siste skyting for nok en seier, men nordmennene leverte god laginnsats.

Thingnes Bø sikret norsk pallplass med sin 3.-plass, mens Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire. Erlend Øvereng Bjøntegaard ble nummer seks, Johannes Dale nummer sju og Tarjei Bø nummer ni.

– Jeg har ennå litt å hente. Jeg føler at toppformen jeg hadde før jul, ikke har vært til stede her. Jeg klarer ikke å restituere nok mellom skytingene. Det var enklere å gå skirenn før jul. Jeg er veldig glad for at jeg fikk sjekket nivået nå, så jeg vet hva jeg må justere før VM, sa Thingnes Bø til NTB etter løpet.

Nå ser han fram til å reise hjem til kone og barn.

– Jeg sitter på flyet allerede om noen timer. Daddy's coming home, sa han til NRK.

Berit Roald, NTB scanpix

Bom på første skyting

Før løpene i Pokljuka hadde ikke forrige sesongs verdenscupvinner konkurrert i 2020, men på torsdagens normaldistanse traff Thingnes Bø samtlige 20 blinker og vant foran erkerival Martin Fourcade. 26-åringen var også med å ta en 2.-plass på mixedstafetten lørdag.

Søndag var det duket for 15 kilometer fellesstart i Slovenia. På første liggende skyting ble det ett bomskudd for den nybakte pappaen, men på andre liggende var han tilbake med god skyting og fullt hus. Før tredje skyting hadde han kontakt med teten, der franskmennene Maillet og Fourcade gikk først.

Også Christiansen og Dale var i tetgruppen.

– Jeg tipper franskmennene var fornøyde med at jeg måtte ut i strafferunde tidlig, for jeg gikk jo alt jeg hadde på den runden, sa Thingnes Bø til NTB.

Thingnes Bø og Christiansen skjøt fullt hus på første stående skyting, mens de andre måtte ut i strafferunder. Dermed var de to norske først ut fra tredje skyting.

Siste før VM

På siste skyting bommet imidlertid de norske, og dermed kunne franskmennene ta tilbake teten. Maillet utnyttet godt at nordmennene måtte ut i strafferunde og sikret seieren. Thingnes Bø klarte ikke å spurtslå Doll i kampen om 2.-plassen.

Fourcade endte til slutt som nummer fem.

– Alt glipper på siste skyting der. Å bomme på det aller siste skuddet, det er skuffende og det verste du kan gjøre som skiskytter. Jeg hadde en god følelse i dag og fikk løpet lagt opp slik jeg ville ha det, så jeg hadde egentlig større forhåpninger enn en 4.-plass, sa Christiansen til NTB.

Dette var siste renn før skiskytter-VM i italienske Antholz.

– I dag var det noe helt annet på ski enn det var på 20-kilometeren

(©NTB)