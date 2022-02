Bø vurderer smuglervarer etter OL-mirakel

ZHANGJIAKOU (VG) Etter fire medaljer, inkludert et dramatisk stafettgull, ser Tarjei Bø (33) på muligheten for en skikkelig feiring inne i den lukkede OL-landsbyen.

15. feb. 2022 17:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er fire gira gutter som skal nyte det her. Vi må legge en god slagplan. Vi har litt å feire nå. Vi satser på at vi kan lage et lite show for damene som skal ut og gå i morgen, sier Bø til VG etter stafettbragden sammen med Sturla Holm Lægreid, broren Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen.

En utfordring er at Zhangjiakou er coronastengt. Ingen får bevege seg utenfor de avgrensende områdene bestemt av myndighetene. I OL-landsbyen, hvor utøverne bor, er det lite som minner om champagne.

Den lokale vinen har heller ikke rykte på seg for å være særlig god. Tsingtao-pilsen til kineserne kan være et av alternativene for gullguttene.

– Ha-ha. Ja, altså … Det er kjøleskap på kjøleskap med brus, vann og kaffe, men ikke så mye annet. Vi må nok vente til litt senere i mesterskapet for å få smuglet inn noe, sier Bø og ler.

Han gikk ut 40 sekunder bak ledende Russland under tirsdagens stafett, etter at Sturla Holm Lægreid hadde pådratt seg en strafferunde på førsteetappen. Da Bø vekslet med broren Johannes, var Norge ett minutt og 38 sekunder bak teten.

GULLGUTTER: De norske skiskyttergutta jubler etter gullet.

Thingnens Bø leverte en glitrende prestasjon, men ankermann Vetle Sjåstad Christiansen hadde likevel et nærmest umulig utgangspunkt med tanke på gullet med 43 sekunder frem til russiske Eduard Latypov.

På siste stående skjedde imidlertid det som NRK-legenden Ola Lunde beskrev som sportens største stafettmirakel som du kan se her:

– Det er helt uvirkelig. Jeg fikk virkelig testet meg. Det er en grunn til at vi setter, hva skal man si, den dårligste skiskytteren av oss på den siste etappen. Jeg har kanskje noen andre kvaliteter som jeg kan spille på under en stafett. Det var deilig å endelig få vist seg frem litt, sier Sjåstad Christiansen til VG og gliser.

– Det har ikke sunket inn helt enda. Jeg må bli litt varm først for å forstå det, fortsetter han i rundt 25 effektive minusgrader her i Nord-Kina.

– Jeg tror faktisk det er tidenes største mirakel i sporten. Det er mange drømmer som blir oppfylt her nå. Vetle er en ekstremt god skiskytter, men har hatt et tungt OL tidligere. Nå er alt glemt, forteller Bø.

Han får støtte av lillebroren.

– Det er jo et slags mirakel. Det er kjempestort å vinne OL-gull som lag. Vetle gjorde alt helt perfekt. Det er definisjonen på en perfekt stafettetappe i en OL-situasjon. Han stresser ikke. Han gjør bare det han ville gjort på trening. Det er det som er det vanskelige å få til, spesielt når du skyter om OL-gull. Det var fantastisk å se, sier Thingnes Bø.

Han var lettet og glad. Det samme var Holm Lægreid.

– Det har vært mye følelser i dag. Jeg var veldig skuffet over egen prestasjon da jeg fikk en strafferunde. Jeg hadde det tøft med meg selv. Da Vetle gikk ut i tet, var jeg helt i ekstase. Jeg skrek til jeg ikke hadde stemme igjen. Det var så deilig å se at han tok gullet. Det var ubeskrivelig, sier gullvinneren til VG.