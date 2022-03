Dobbelt norsk i Kollen: Eckhoff historisk da Røiseland vant verdenscupen sammenlagt

HOLMENKOLLEN (VG) I et Holmenkollen badet i sol ble Tiril Eckhoff (31) historisk med sin verdenscupseier nummer 29, mens Marte Olsbu Røiseland på annenplass sikret seieren i verdenscupen sammenlagt.

19. mars 2022 13:20 Sist oppdatert 7 minutter siden

– To på rad i Kollen er bare helt utrolig, det er gåsehudfølelse. Jeg har gått en annen jaktstart her og vunnet. Da bommet jeg fire på stående. Jeg tenkte at det skulle jeg unngå i dag, sier Eckhoff til VG.

Etter seieren på gårsdagens sprint, klinte Eckhoff til med en ny råsterk prestasjon i Holmenkollen lørdag og vant foran Olsbu Røiseland på jaktstarten.

Seieren var nummer 29 i rekken for Eckhoff i verdenscupen, som dermed passerte Tora Bergers tidligere norske rekord på 28.

DOBBELT NORSK: Tiril Eckhoff vant foran Marte Olsbu Røiseland, og i målområdet kunne de juble for en historisk seier og seier i verdenscupen sammenlagt.

Nå har 31-åringen bare fire kvinner foran seg på adelskalenderen: Magdalena Forsberg 42, Magdalena Neuner 34, Darja Domratsjeva 31 og Uschi Disl 30.

— Det er ganske vilt at jeg har klart det, men jeg er faktisk mest stolt over at jeg klarte å gjennomføre den snuoperasjonen jeg gjorde i år fordi jeg har vært så langt nede. Det at jeg får lov til å være i det gjeve selskapet der er bare helt enormt, sier Eckhoff.

Hun startet først, men kun syv sekunder bak jaktet lagvenninnen Marte Olsbu Røiseland.

Etter den første skytingen var de to likt, etter skyting nummer to ledet Olsbu Røiseland, det samme etter skyting nummer tre.

Så skulle det hele avgjøres på den fjerde skytingen. Der fikk Olsbu Røiseland én runde, mens Eckhoff holdt nervene i sjakk og fylte.

Til tross for at seieren glapp, var det en svært lykkelig Olsbu Røiseland som kunne feire at hun er vinneren av verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

– Det var gøy å ta kula på en god måte og ikke bare med 14 verdenscuppoeng - som var det jeg trengte i dag, sier Røiseland til VG.

– Lite visste jeg om da jeg la en OL-plan at jeg også skulle kjempe om sammenlagtseieren i verdenscupen. Dette er rett og slett en veldig god bonus. Det er jo helt utrolig at jeg får oppleve å vinne sammenlagt. Jeg prøvde på det i fjor, men fikk det ikke til. Først OL og så dette, jeg kommer aldri til å få en bedre sesong, sier 31-åringen.