Norge får klemme-forbud på miksstafetten

Scener som dette får du ikke se fra de norske OL-gullfavorittene i skiskyting lørdag.

MYE Å FEIRE: Lagkameratene kastet seg om halsen på Johannes Thingnes Bø da han sikret VM-gullet på miksstafetten i Anterselva for to år siden. Lørdag må Tarjei Bø (t.h.), Marte Olsbu Røiseland (t.v.) og Tiril Eckhoff holde seg på avstand.

Én time siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Ettersom Johannes Thingnes Bø har fått konstatert at han er såkalt dobbel nærkontakt etter coronasmitten på flyturen fra Oslo til Beijing, vil de norske skiskytterne få beskjed om at det er tometersregelen som gjelder når Thingnes Bø går i mål på lørdagens miksstafett.

Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Tarjei Bø får ikke lov å feire med ankermannen – slik de har gjort så mange ganger før – om det skulle bli OL-medalje.

Må gå for seg selv

– De kan løpe bort til Johannes, men de må feire på avstand og holde tometersregelen, sier sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Per-Arne Botnan, til VG.

Johannes Thingnes Bø kan heller ikke gå sammen med det norske laget når runden med TV og medier skal gjøres unna etter lørdagens blandet stafett.

Hvilke regler som senere gjelder under blomsterseremoni og medaljeseremoni har ikke skiskytterforbundet foreløpig fått noen avklaring på.

– Vi får svar på det på lørdag. Jeg vil tro at Johannes kan være på pallen med munnbind en kort periode når det skal deles ut blomster og medaljer. Så får vi se om det blir noen medaljer, sier Botnan, vel vitende om at Norge, Frankrike og Sverige er de store medaljekandidatene før miksstafetten klokken 10 norsk tid.

Få alt om mesterskapet i VGs OL-studio

Norge vant denne øvelsen under VM i fjor. Da var Sturla Holm Lægreid på laget etter at Tarjei Bø ble vraket. Nå er Holm Lægreid bedt om å holde seg i beredskap etter at Bø fikk seg en smell da han kjørte inn i en italiensk kvinnelig skiskytter på trening.

– Sturla er reserve og har vært med og trent i dag. Slik situasjonen er nå så skal Tarjei gå. Han er en hardhaus så jeg tipper det går bra selv om han fikk seg en kraftig trøkk. Vi får være glad at det var en liten italiensk kvinne han kjørte inn i i nesten 50 km/t og ikke en kraftig smører. Da kunne dette fått et annet utfall, sier Per-Arne Botnan.

Landslagstrenerne Siegfried Mazet og Patrick Oberegger brukte fredagskvelden til å reparere geværet til Tarjei Bø.

– De har en jobb å gjøre og må fikse en ting på kolbekappen. Den må enten lages til eller byttes, og så må snøklaffen foran på siktet festes. Siegfried og Patrick vil ta en grundig gjennomgang av våpenet og sjekke alt. Det ble testet under en skyteøkt på stadion, og da virket resten, sier sportssjefen.