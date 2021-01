Helbom for Stina Nilsson i debuten: Nummer 99

Stina Nilsson mislyktes med det meste i sin internasjonale skiskytterdebut. Hun fikk fire strafferunder og ble slått i ren langrennstid av 53 løpere.

NY I SKISKYTING: Stina Nilsson fotografert i Östersund rett før jul. Foto: Per Danielsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

14. jan. 2021 12:09 Sist oppdatert 52 minutter siden

Den tidligere langrennsstjernen ble til slutt nummer 99 i IBU-cupen i Arber.

IBU-cupen er for de nest beste løperne i skiskyting.

Stina Nilsson bommet på fire av fem skudd på stående og har heller ikke gått best i langrennsløypa. Hun var faktisk hele 1.39 bak den raskeste i løypa, russeren Valerija Vasnetsova.

Svensken tok det trolig litt pent på den første runden for å konsentrere seg om den liggende skytingen. Der slapp hun med ett bomskudd - etter å ha brutk 47,8 sekunder på serien sin.

Det gikk langt verre på stående, der hun altså måtte ut på fire strafferunder.

IBU-cupen er altså «nivå to»-serien der Stina Nilsson skal konkurrere inntil hun eventuelt er klar for større oppgaver i verdenscupen.

Torsdagens løp er hennes første mot internasjonal motstand etter at hun tidligere i vinter bare har konkurrert innen Sverige.

Stina Nilsson kunngjorde i sommer at hun skifter fra langrenn til skiskyting. Om muligheten for å gå verdenscupen, sa hun før jul dette til SVT:

– Jeg synes ikke det er rettferdig verken mot meg eller sporten at jeg som langrennsløper sier at jeg vil gå verdenscup og går inn og dominerer. Det er så langt fra erfaringen som det går an.

– Jeg føler at jeg ikke har noe å gjøre der akkurat nå. Jeg må få gjøre de riktige tingene til riktig tid.

Heller ikke de norske nådde opp i IBU-cupens sprint torsdag. Best: Emilie Kalkenberg nummer 23. Vinner: Tatjana Akimova fra Russland, som tapetserte seierspallen.