Suksess på arenaen og suksess i banken. Sturla Holm Lægreid (23) gikk fra å ha onkel og tante som sponsorer til millioninntekter på kort tid.

Nå nettopp

Kort om saken:

Sturla Holm Lægreid VM-debuterte med gull i mixed stafett onsdag.

Fredag går han sprinten i VM.

Den går kl. 14.30 og sendes på NRK1

Den 28. november 2020 om morgenen hadde Sturla Holm Lægreid tjent småpenger på skiskyting. Sesongen før hadde han dratt inn 40–50.000 kroner på fire verdenscuprenn og en håndfull IBU-cuprenn.

To måneder senere, den 24. januar 2021, var han millionær. Premiepengene formelig rant inn på konto.

På to måneder gikk han fra ukjent ung skiskytter med drømmer, til verdenskjent skiskytter med raskt voksende plussaldo i nettbanken.

Hyggelig tur i nettbanken

Han som hadde gått Norgescup på Gålå bare 12 måneder tidligere med «knapper og glansbilder» i premie, har tatt lange steg på kort tid. Som en skiskytingens svar på Halvor Egner Granerud har han vært en åpenbaring i koronasesongen 2020/21.

Det gir seg utslag i premiepenger. Skikkelige pengepremier. En seier i verdenscupen gir betaling i form av 15.000 euro (ca. 155.000 kroner). Det er blitt fire seiere så langt denne sesongen. I tillegg kommer rimelig bra betalt for en rekke andre gode plasseringer.

Det norske laget med Sturla Holm Lægreid (f.v.), Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland feirer etter stafettseieren onsdag. Foto: Primoz Lovric, NTB

Fakta Sturla Holm Lægreid Alder: 23 år (født: 20. februar 1997) Fra: Bærum Klubb: Bærums Skiklub Meritter: 4 seiere i verdenscupen, sølv i EM på jaktstart i 2019, 2 sølv fra junior-VM Har startet i 17 individuell verdenscuprenn Akkurat nå: Nummer 2 i verdenscupen sammenlagt. Vis mer

Det betyr at han har gått og skutt seg til drøye 125.000 euro bare i premiepenger. Det vil si rundt 1,3 millioner kroner. Og ennå er ikke sesongen over. Et VM-gull gir alene 270.000 kroner i prispenger alene. En topplassering i verdenscupen gir nye 200.000 kroner.

Sponsortørke

Med suksess i sporet kommer også sponsorene. Før sesongen startet var det onkel Ulf Lægreid og tante Ane Heiberg som hadde kjøpt den viktigste sponsorplassen på børsa. De betalte ikke store beløpet.

Seierne før jul gjorde ham til et langt mer attraktivt sponsorobjekt. Onkel og tante sa klart fra at de gjerne ga fra seg sponsorplassen til noen som betalte bedre.

Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid. De to er jevngamle og har konkurrert og trent mye sammen. Men mens Lægreid slet med kyssesyken gikk Dale seg inn på landslaget. Nå er de lagkamerater. Foto: Matthias Schrader, AP

Inn kom AF-gruppen som har vært sponsor for mange skiskyttere de siste årene.

For et par uker siden skrev Sturla Holm Lægreid under skiavtale med Madshus. Uten at det står noe i den nye kontrakten, så handler den om en del bedre betingelser enn tidligere.

Betyr mer enn bare penger

Det er selvfølgelig greit å kunne tjene såpass at man kan leve og trene ubekymret. Men nå handler det ikke om penger.

– Det er moro med pengene, men jeg prøver å ikke tenke på det. Det er ikke derfor jeg driver på med dette. Penger er bare en bonus. Jeg synes bare det er moro å få lov til å være med i dette sirkuset, sier han fra Pokljuka.

For 23-åringen fra Bærum handler det om å leve drømmen. Drømmen om å bli en så god skiskytter som overhodet mulig.

Som junior var han god. Veldig god. Blant de beste i verden. Han er samme årsklasse som Johannes Dale og ga ham ofte bank i konkurranser. Men mens han slet med kyssesyken, så han at kompisen og rivalen gikk seg inn på landslaget.

Lægreid hadde så vidt begynt med studier. Den skoleflinke gutten som gikk ut av videregående med 23 seksere, håper å kunne studere nanoteknologi. Men det må vente.

Studier må vente

Før dette som skulle bli en sesong med suksess, meldte han seg på studier ved NTNU i Trondheim. Mest sånn for sikkerhets skyld dersom covid-19 skulle stikke av med sesongen. Da ville nå ha noe å holde på med.

– Nå har jeg bare fokus på det som jeg synes er morsomst. Det er skiskyting. Når den dagen kommer at jeg trenger mer input, så skal jeg åpne skolebøkene igjen, sier han.

Sturla Holm Lægreid tok sitt første VM-gull onsdag. Foto: MATIC KLANSEK / BILDBYRÅN

Det kan bli lenge til. Sjelden har en skiskytter kommet fersk inn i verdenscupen og vært såpass dominerende.

Mannen som få hadde hørt om, har nå altså fire individuelle seiere, og han er nummer to i verdenscupen sammenlagt. Han leder både cupen både på normaldistansen og jaktstart.

Ikke like overrasket selv

Han er altså det som sportsjournalister gjerne kaller «komet». En nykommer som får plutselig suksess. For ham selv er det ikke helt slik.

– Slik har det ikke føltes for meg. For meg var det naturlig å ha et mål om å få gå IBU-cupen (internasjonale konkurranse på nivået under verdenscup). Når det gikk såpass bra der, var det jo naturlig å få sjansen i verdenscupen også. Jeg skulle bare gjøre det jeg alltid gjør. For de utenforstående kan det se ut som om jeg har hoppet over mange trinn. Men jeg har ikke vært ukjent med nivået.

Det har gått fort for Sturla Holm Lægreid. Fra å være en middels Norgescupløper, til å være en anstendig løper i IBU-cupen til å bli en av de beste i verden. Det hele har skjedd i løpet av drøye 12 måneder, og det har vært hyggelig å konstatere at nå er det lønnsomt å drive med skiskyting. Foto: JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Noe som han stort sett alltid gjør, er å treffe blink. Han har en av de høyeste treffprosenten i verdenscupen. Det kan ha med at han fikk ødelagt en sesong av kyssesyken å gjøre. Det var i lange perioder forbudt med fysisk trening. Da ble det trening med børsa.

– Jeg gjorde drastiske endringer med skytestilling og gevær, har han fortalt om den perioden.

Men det skulle ikke vare. Da han slet i Norgescupen før jul i 2019, gikk det dårligere på skytebanen. Han tok et nytt grep som skulle gi resultater.

– Jeg satte meg ned for å prøve å finne ut hvor skoen trykket. Jeg begynte med mental trening og meditasjon. Det var en utløsende faktor for meg.

PS! Etter gullet og VM-debuten onsdag på mixed stafett tikket det inn nye 7000 euro (ca 75.000 kroner) på kontoen til Lægreid.