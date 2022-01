Skiskytterne før OL: – Blir ikke så mye idrettsglede

Et OL uten tilskuere med et strengt smitteregime og mange begrensninger gjør noe med idrettsgleden til skiskytterne. Verst er det for Tarjei Bø (33).

OL-HÅP: Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.), Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid er alle klar for OL. Dette bildet er fra sesongåpningen på Sjusjøen.

– Jeg er jo en showmann som liker litt action og at det koker litt på stadion. Det gir meg mye energi. Derfor kunne jeg gjerne trengt publikum. Alt bortsett fra de 20–30 minuttene i løypen blir en stor forskjell, innrømmer 33-åringen før kursen settes for Kina.

– Mangelen på publikum tar bort noe av gleden ved å konkurrere. Det blir kjedeligere. Samtidig, når det deles ut OL-medaljer så bryr du deg lite om det er kjedelig eller ei. Du tenker ikke på det når du går ut fra start, men atmosfæren når du kommer til OL, på treningsdagene, på oppvarming, før og etter konkurransen blir jo en helt annen. Det er jo mye kulere å dele en opplevelse med publikum.

Om veteranen, som deltar i sitt fjerde OL, skulle komme på skuddhold av en medalje så spiller det liten rolle at det bare er TV-seerne han får dele opplevelsen med.

– Hvis jeg skulle være så heldig å lykkes i OL så skal jeg love deg at jeg ikke kommer til å bry meg om det er publikum der eller ikke.

I fjor konkurrerte skiskytterne uten tilskuere. VM i Pokljuka ble arrangert med noen titalls tilskuere som spesialinviterte gjester.

– Vi er jo en idrett som nyter godt av mye publikum på stadion. I VM er det alltid mer ståhei enn i et OL, da koker det. OL i Pyeongchang for fire år siden var jo som sesongåpningen på Sjusjøen, sier Tarjei Bø.

Han lover å holde humøret oppe slik at han beholder idrettsgleden. Det vil Tiril Eckhoff også forsøke.

– Litt kjipt

– Det blir ikke så mye idrettsglede av dette med alt av regler, restriksjoner og begrensninger, og det er litt kjipt. Samtidig er OL det største, og jeg vet hvor gøy det er å få til et godt skirenn når medaljene skal deles ut, sier Eckhoff. Hun har to individuelle OL-bronser fra både Sotsji og Pyeongchang i samlingen allerede. Den vil hun gjerne utvide.

Sturla Holm Lægreid er «førstereisgutt» til OL. Han tror ikke OL i Beijing blir noen sportsfest.

– Det blir ikke det, men vi begynner å bli vant til det. I fjor gjennomførte vi en hel sesong uten publikum på forsvarlig måte, og det ble jo idrett på den måten også. Det blir sikkert gode konkurranser selv om det ikke blir noen folkefest, sier Holm Lægreid til VG.

– Jeg har aldri vært i OL før og ville helst hatt en annen opplevelse, men man kan ikke være kresen når situasjonen er som den er. Det viktigste er at verden kommer seg gjennom denne pandemien på en god måte. Da kan ikke vi gråte over at det ikke blir noe publikum i OL. Jeg drar dit med åpent sinn, sier 24-åringen.