Thingnes Bø etter fraværet: – Det har ikke vært noe tap for dem

ØVREBØ (VG) Johannes Thingnes Bø (30) er endelig tilbake med resten av laget – uten at han tror jubelen står i taket av den grunn. Lørdag tok han NM-gull på sprinten.

NYTER TIDEN PÅ KONGSVINGER: Samtidig som herrelandslaget i skiskyting var på høydesamling, dro Johannes Thingnes Bø på Kongsvinger – Fredrikstad i Obos-ligaen. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 12:18

– Nå er jeg tilbake for fullt! Folk må huske at jeg er skiskytter også, sier Johannes Thingnes Bø – som åpenbart har fått en del spørsmål om familieforøkelse og hvordan det har påvirket livet.

Etter å ha stått over både første høydesamling i august og Blink-festivalen, er forrige sesongs suverent beste skiskytter tilbake med laget.

Det resulterte i to fulle hus på NM-sprinten lørdag, etter en jevn kamp mot Endre Strømsheim som ble nummer to.

Da han trasket inn på kveldsmaten torsdag kveld, var det første gjensyn med laget siden slutten av forrige sesong. Denne sommeren har han og kona Hedda Dæhli Bø blitt foreldre til sitt andre barn, som har gjort noe med prioriteringene til verdensmesteren.

Dermed har både Thingnes Bø og resten av laget mistet muligheten til å matche seg mot hverandre i starten av sesongoppkjøringen.

– I en treningsgruppe vil du alltid ha med de beste, men i vår gruppe er det ikke jeg som er best om sommeren. Det er ikke noe tap for dem, jeg tror de er glad til for at jeg ikke var med. Du blir definitivt bedre av å være på samling. Jeg tror de synes det er synd jeg er tilbake igjen, sier stryningen med sitt karakteristiske glis.

Trener Egil Kristiansen er ikke med på at Thingnes Bøs fravær kan gjør at resten av laget mister så mye. Han snur heller på det:

– Vi har jo enere på mange områder. Johannes er ikke best på noe, egentlig, men er best som skiskytter. På sommerstid er det han som går glipp av noe, sier den erfarne treneren.

– Det er jo forståelig. Det er mye ofring ikke bare for seg selv, men også familiemessig. Da er det viktig å investere tid på hjemmebane, og være til stede som kjæreste og pappa. I tillegg har han kjøpt seg litt tid, for på vinteren har han ikke noe valg: Da må han være borte fra dem, sier storebror Tarjei Bø.

Hjemme på Kongsvinger har Thingnes Bø bygget sitt eget lille skiskytterparadis, og sammen med kona Hedda balanserer han toppidrettslivet med barna Gustav og Sofia.

– Jeg er veldig overrasket over hvor bra det har gått. Sånn sett kan du si at jeg ligger foran skjema. Ståa kunne vært en god del verre, men også sett fra et toppidrettsperspektiv, en god del bedre. Men nå er jeg over gjennomsnittet for hva man kunne forvente på aksen beste-verste utgangspunkt, sier 30-åringen.