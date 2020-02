For 13 år siden tok VM-debutanten et viktig valg

ANTERSELVA: Da hun var 12 år gammel, droppet Karoline Knotten ut av fotballen, håndballen og svømmingen. Fredag ettermiddag får 25-åringen fra Lillehammer sin VM-debut 13 år etter at hun tok valget om at det var bare en sport for henne.

– Jeg var dønn seriøs allerede da som 12 åring. Jeg sluttet for å kunne satse fullt og helt på skiskyting, fortalte hun Aftenposten to dager før hun går ut på sprinten som den fjerde norske løperen. Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold.

Hun har trent hardt i alle år.

– Jeg har jo trent allsidig hele tiden, men all trening har vært for å bli en bedre skiskytter.

Omflakkende oppvekst

Hun startet med skiskyting allerede som syvåring. Hun er fra en militærfamilie og flyttet i oppveksten rundt om i hele landet. Hun er født i Tromsø, men har også bodd i Stavanger og Lillehammer. Det er også her hun har utviklet seg som skiskytter.

Hun tok sin utdannelse på NTG på Lillehammer, kom på juniorlandslaget og kom i lære hos trenerlegenden Roger Grubben.

– Det var på mange måte han som «reddet» meg. Han lærte meg at det var viktig å være heltidsutøver, men at du også er en person som skal ha det bra. Du må finne ut hva det er som gjør at du holder på med dette.

Personlig rekord

Hun gleder seg til VM-debuten på sprint. Hun har en 13.-plass som personlig beste i verdenscupen. Hun tror det kan bli vanskelig å gjøre det bedre enn det i VM.

– Det er jo tøft her og de fleste er på et noe annet nivå enn meg. Jeg må ha en topp dag for å henge med, mens Marte og Tiril kan ha en middels dag og likevel få en bra plassering.

Resultatet får bli som det blir.

– Jeg har størst forhåpning til prestasjon og gjennomføring, så får resultatet komme i andre rekke.

Hun vet at hennes prestasjon på sprinten og jaktstarten søndag vil være avgjørende for om hun blir den fjerde norske løperen på stafettlaget.