– Etter alle inntrykkene i Anterselva var det stusslig å komme hjem til et tomt og kaldt hus. Men jeg er veldig glad for at Sverre var i VM og alt vi fikk dele sammen der. Så får vi glede oss til april når vi får masse tid sammen, sier Marte Olsbu Røiseland på telefon til Fædrelandsvennen.

Vår nye skiskytterdronning er hjemme på Lillehammer mens vi treffer Sverre Olsbu Røiseland på hotellet til de norske skiskytterjentene som deltar det litt mindre lukrative EM i skiskyting i Minsk.