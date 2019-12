Olsbu Røiseland dropper verdenscuprenn

I Frankrike til helgen skal det gås sprint, jaktstart og fellesstart, men det blir uten 29-åringen på startstreken.

– Det er for å få en lengre treningsperiode i jula og for å stå sesongen bra ut. Jeg tror det blir bra å dra hjem for å få en treningsperiode. Jeg kjenner at jeg er litt sliten allerede, sier hun til NRK.

Olsbu Røiseland har vært på det norske laget som har vunnet stafett i både Östersund og Hochfilzen i sesonginnledningen. I Østerrike lørdag sikret hun seieren for Norge med en knallsterk sisterunde.

I tillegg imponerte hun stort i sesongens første individuelle renn da hun kom på 2.-plass på verdenscupsprinten i Sverige. Den plasseringen sikret hun med fantastisk fart i sporet.

Skiskytternes store mål denne sesongen er VM i Italia i februar.