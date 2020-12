Marte Olsbu Røiseland vant fellesstarten i Hochfilzen

De norske skiskytterkvinnene gjorde rent bord i de østerrikske alper.

Inn til siste skyting var Marte Olsbu Røiseland, Dorothea Wierer og Tiril Eckhoff sammen i kampen om seieren i fellesstarten i Hochfilzen, og det var førstnevnte som satte de andre ut av spill.

Med lynrask og presis skyting gikk hun soleklart først av trioen, til tross for at de to andre rivalene også skjøt fullt hus.

Wierer og Eckhoff tok opp kampen med mer enn ti sekunder å hente inn.

Fakta Norsk drømmehelg i Hochfilzen Kvinner: Sprint:

1. Tiril Eckhoff

2. Ingrid Landmark Tandrevold

3. Marte Olsbu Røiseland Jaktstart:

1. Tiril Eckhoff

2. Hanna Öberg

3. Elvira Öberg Fellesstart:

1. Marte Olsbu Røiseland

2. Tiril Eckhoff

3. Dorothea Wierer Herrer: Sprint:

1. Sturla Holm Lægreid

2. Johannes Dale

3. Johannes Thingnes Bø

4. Vetle Sjåstad Christiansen Jaktstart:

1. Sturla Holm Lægreid

2. Émilien Jacquelin

3. Johannes Thingnes Bø Fellesstart:

1. Arnd Peiffer

2. Martin Ponsiluoma

3. Tarjei Bø Vis mer

Det klarte de ikke, men de norske skiskytterkvinnene har vært ustoppelige i Østerrikske Hochfilzen. Tiril Eckhoff vant både sprinten og jaktstarten, og med Olsbu Røiselands fellesstart-seier var pallen toppet av en nordmann i alle tre renn.

Eckhoff fullførte en eventyrlig helg med andreplass på helgens siste øvelse etter at hun parkerte Wierer på den siste runden.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg klarer å gjennomføre, Marte vinner og det har vært en skikkelig bra norsk helg, sier Eckhoff til SVT, og sier hun nå skal ta juleferie med god samvittighet.

De to nordmennene ligger nå an til å kjempe om verdenscupen sammenlagt. Begge har åpnet sesongen fantastisk.

VANT: Marte Olsbu Røiseland skjøt perfekt på stående skyting og vant fellesstarten i Hochfilzen. Foto: BARBARA GINDL / APA

Ingrid Landmark Tandrevold fikk store problemer på liggende skyting og det så ut til at kun fire skudd ble registrert på første skyting. Hun gikk seg til slutt opp til en tolvteplass etter ti treff på stående skyting.

Karoline Knotten gikk inn på 13. plass etter 19 treff.

På herrenes fellesstart skjøt både Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø bort seieren på siste skyting, men storebror Tarjei Bø avsluttet mesterlig og sikret en etterlengtet tredjeplass.