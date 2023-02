Tysk trener ut mot Bjørndalen: – Respektløst

OBERHOF (Aftenposten): Tysklands landslagstrener reagerer på hvordan Ole Einar Bjørndalen snakket om utøverne hans.

Ole Einar Bjørndalen er TV 2s ekspert i Oberhof.

18.02.2023 10:13 Oppdatert 18.02.2023 10:24

Torsdagens VM-øvelse i Oberhof skapte stor debatt. Flere stornasjoner, deriblant Tyskland, valgte et reservepreget lag til øvelsen.

«De stiller med et C-lag, det er horribelt», uttalte TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Nå kontrer Tysklands landslagstrener Mark Kirchner og kaller Bjørndalen «respektløs».

Kritiserer Bjørndalen

Tyskland ble nummer seks i øvelsen, med VM-debutanten Sophia Schneider og Philipp Nawrath.

Kirchner mener Bjørndalen viste mangel på respekt overfor de to utøverne.

– Han er vanligvis den som snakker om respekt og sånne ting. Han vil bli oppfattet som en sportsmann. Derfor synes jeg det er respektløst overfor utøverne, sier Kirchner til sportschau.de.

Kirchner mener det er feil å kalle det et C-lag og viser til utøvernes resultater i VM. Schneider ble nummer fem på jaktstarten og Nawrath ble nummer ni på normaldistansen.

Slik svarer Bjørndalen

Bjørndalens uttalelser fikk stor oppmerksomhet i Norge og Sverige. De vakte altså oppsikt i Tyskland også.

– Jeg står fortsatt på det jeg har sagt, sier Bjørndalen til Aftenposten i pressesenteret i Oberhof.

Skiskytter-legenden argumenterer med at Nawrath ble vraket til det tyske stafettlaget, der fire løpere får gå.

Bjørndalens poeng har hele tiden vært et Tyskland ikke burde sende et reservepreget lag ut på en VM-øvelse, av hensyn til arrangementet. Han kaller uttaket av Schneider «ok», men er spesielt kritisk til at Philipp Nawrath fikk gå.

– Når Nawrath ikke er klar for å gå herrestafetten, betyr jo det at fire er bedre enn ham. Det er hvert fall to som er bedre enn ham. Nawrath er hurtig, men har en svakhet på stående skyting, sier Bjørndalen og avslutter:

– Hvis han (Kirchner) sier jeg er respektløs overfor utøverne, vil jeg heller påstå at de er respektløse overfor VM, at de ikke stiller med det beste laget når de har både Roman Rees og Benedikt Doll, som gjør det bedre i verdenscupen og har en helt annen treffprosent på stående skyting.

Svensk trener reagerte

Også Frankrike fikk kritikk for ikke å velge sine antatt beste utøvere. Bjørndalen var langt fra den eneste som reagerte på lagenes prioriteringer.

– Jeg forstår det ikke, sa for eksempel Sveriges landslagstrener Johannes Lukas til Expressen.

– Målsetningen må være å vinne så mange medaljer som mulig. Vi og Norge leder vel medaljeligaen og stiller opp med de beste, vi viser at vi vil ha flere medaljer. Jeg vet ikke hva planen fra de andre var i dag. I et VM vil man stille opp med det beste laget, fortsatte Lukas.