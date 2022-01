Svensk maktdemonstrasjon i Eckhoff-comeback: – Helt vilt!

Elvira Öberg (22) viser skremmende god form før OL. Tiril Eckhoff (31) var endelig tilbake etter sykdom.

SEIER: Elvira Öberg ble hakket for sterk for de norske kvinnene.

12. jan. 2022 15:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

Sprinten var nesten som et lite comeback for Tiril Eckhoff. Skiskytterstjernen reiste hjem fra alpene før jul fordi kroppen ikke spilte på lag.

Hjemme på juleferie pådro hun seg en forkjølelse. Det gjorde at hun måtte stå over rennene i Oberhof forrige helg.

Litt rusten, men nyforlovet, sto 31-åringen igjen på startstreken.

– Det var overraskende bra. Jeg er ikke i form, men kroppen responderte, sier Eckhoff, som har troen på at OL-formen kommer, til NRK.

Hun hadde imidlertid lite å stille opp med mot verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland og svenske Elvira Öberg.

Her gikk det galt for Öberg:

Norges fremste OL-håp i skiskyting skjøt fullt hus på sprinten, men ble kopiert av Öberg. Og i sporet var svensken i en klasse for seg selv. Det går mot en superduell i Beijing-OL om få uker.

– Det er helt enormt det hun gjør i løypen. Jeg tror nesten det svenske langrennslandslaget burde brukt henne på stafetten, sa NRKs Ola Lunde om svenskens maktdemonstrasjon i skisporet.

I mål var Öberg hele 21,6 sekunder foran Olsbu Røiseland. Et skikkelig skremmeskudd før OL.

– Jeg er utrolig fornøyd med innsatsen min i dag, strålte Öberg overfor NRK.

– Det er et av de råeste løpene jeg har sett av en kvinnelig skiskytter noensinne, mente Stabrun Smith.

– Det er helt vilt! supplerte Lunde.

Olsbu Røiseland ble nummer to foran italienske Dorothea Wierer.

– Det er et kjempeløp og et veldig godt utgangspunkt til jaktstarten. Jeg har aldri gjort det sånn veldig bra i Ruhpolding, så jeg ønsket å få det til her, sier hun til NRK.

Karoline Knotten ble nest beste norske på 12. plass. Eckhoff ble nummer 19.

PS! Skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre testet positivt for corona 28. desember. 13 dager og fem hurtigtester senere leverte han en ny positiv prøve. Dermed er han satt i isolasjon, opplyste Norges Skiskytterforbund tidligere onsdag.