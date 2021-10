Skjelbreid følte seg dårlig behandlet - ville legge opp etter OL

BERGEN (VG) Den tidligere skiskytterdronningen Liv Grete Skjelbreid følte seg så dårlig behandlet av ledelsen og andre norske utøvere at hun ville legge opp allerede etter OL i Salt Lake City i 2002.

GAMLE KJENTE: Liv Grete Skjelbreid var til stede da Jacob Lund presenterte boken sin «Sponsorkongen» i Bergen i dag.

– Jeg kunne ikke fortsette et sted der jeg ikke var velkommen. Det var ikke kjekt i det hele tatt, forteller Liv Grete Skjelbreid i den nye boken til Jacob Lund som ble lansert i Bergen i dag, «Sponsorkongen».

Hun valgte å fortsette i fire år til før hun satte punktum for en fantastisk karriere. Redningen ble Jacob Lund. Det skal vi komme tilbake til.

Liv Grete Skjelbreids problemer oppsto da hun ble kjæreste med Raphaël Poirée, den franske skiskytteren som var en lei konkurrent for nordmennene. I boken forteller Skjelbreid at flere i ledelsen samt utøvere ble veldig kritisk innstilt til henne etter at forholdet ble kjent.

Det ble snakket i krokene om «sleeping with the enemy» og at Frankrike kunne få innsikt i norske treningsmetoder og så videre.

Liv Grete Skjelbreid legger ikke skjul på at den motstanden hun opplevde både fra sine nærmeste i ledelsen for skiskytterforbundet og blant enkelte utøvere, førte til at hun hadde tenkt å legge opp etter Salt Lake City i 2002. Hun opplevde å ikke være velkommen på landslaget sammen med sin mann, går det frem av boken.

VENNER: Jacob Lund og Liv Grete Skjelbreid på vei inn på Wesselstuen.

Etter at hun ble gravid og fødte parets datter Emma, så det ut til at hennes karriere var over. Skulle hun trene så måtte mann og barn være med.

– Dermed hadde jeg ikke noe valg. Jeg ville, eller, jeg måtte legge opp, er Skjelbreid sitert på i boken som Lund har skrevet sammen med forfatter Jørn Lekve.

Redningen ble Jacob Lund som hadde irritert seg over oppførselen fra enkelte utøvere og forbundsledelsen. Den daværende sponsorsjefen i DNB bidro med penger som ga Skjelbreid muligheten til å trene og samtidig være mamma.

Til VG forteller Liv Grete Skjelbreid at uten støtten fra Jacob Lund så hadde det ikke vært noen mulighet for å fortsette.

– Kunne laget bråk

– Vi så verdien av at noen ønsket at vi skulle prestere. Det ga meg en ekstra boost der jeg inni meg hadde en drivkraft som var så sterk at jeg taklet det som skjedde egentlig bra.

– Er du bitter over det som skjedde?

– Jeg har aldri følt noen bitterhet over det som skjedde men en takknemlighet for at Jacob så hva jeg trengte og hva som var behovet. At han satte meg høyt i fokus, at jeg var en utøver som var viktig for flere enn meg selv. Den dag i dag er jeg takknemlig for det.

– Du kunne ha laget mer bråk men avsto?

– Når det ikke kom noen reaksjoner fra meg da var det fordi jeg visste hva jeg måtte gjøre for å prestere på idrettsbanen. Det var viktigere for meg. Det ble ikke noen sak. Jeg kunne ha slamret med dørene og laget bråk, men jeg valgte å ikke gjøre det. Men det var demotiverende at man ikke følte seg like mye verdsatt som de norske herreløperne, sier Skjelbreid i dag.

Jacob Lund reagerte voldsomt på det som skjedde.

– Det var ikke bra i det hele tatt. Det var en dårlig behandling av Liv Grete. Jeg ville gjøre det jeg kunne for at hun ikke var tapt for skiskytteridretten, skriver Jacob Lund i boken. Han har kjent Skjelbreid siden 1992.

TOK OL-SØLV: Jacob Lund gir Liv Grete Skjelbreid en klem etter OL-sølvet på normalen i Salt Lake City i 2002. Etter mesterskapet var Skjelbreid klar til å legge opp.

Hans opplegg hjalp både Liv Grethe, datteren og Raphaël.

– I denne perioden trente jeg mye sammen med det franske landslaget. De tok veldig positivt imot meg. Dette hadde jeg ikke kunnet gjøre uten støtten fra Jacob. Hans engasjement for idretten var helt unik. Engasjementet var så ekte. Jacob påvirket meg til å få troen på at jeg kunne lykkes, sier Skjelbreid i boken.

To år senere under VM i Oberhof ble Liv Grete den første kvinnelige skiskytter som tok fire gullmedaljer i ett og samme verdensmesterskap.

– Hans støtte var helt avgjørende for at jeg ikke la opp etter Salt Lake. Kanskje var det derfor han var helt fra seg av glede da jeg gjorde det så godt i Oberhof i 2004. Han forstod at jeg ikke ville ha fungert som person dersom jeg ikke kunne ha med meg Emma på trening og reiser, sier Skjelbreid i boken.

Da hun ga seg i 2006 hadde hun skrevet seg inn i idrettshistorien med 22 verdenscupseirer, inkludert seks individuelle VM-gull.