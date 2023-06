Andreas Stabrun Smith slutter med skiskyting: – Vemodig

NRKs mangeårige hovedkommentator Andreas Stabrun Smith (43) slutter med å kommentere skiskyting. Han skal over i andre oppgaver i NRK.

SPLITTES: Andreas Stabrun Smith og ekspertkommentator Ola Lunde. Vis mer

Det bekrefter NRKs sportssjef Espen Olsen Langfeldt til VG.

Ifølge Andreas Stabrun Smith har han kommentert 940 skiskytterrenn for NRK.

– Selvfølgelig er det vemodig. Skiskyting er en stor idrett på TV, men har et veldig lite miljø. Så jeg kjenner absolutt alt og alle. Det blir rart, sier Stabrun Smith til VG.

Han har vært statskanalens faste mann på skiskyting helt siden NRK-legenden Kjell Kristian Rike døde i 2008.

– Dette er fordi vi har bruk for ham på andre ting, på tvers, i hele NRK Sport, sier sportssjefen.

– Vi har mange store utfordringer knyttet til store oppgaver i årene fremover. Da trenger vi den hjelpen vi kan få. Vi er veldig glad for at Andreas kan hjelpe oss med det, legger han til og forteller at jobben blir «mer konkretisert senere».

– Jeg har sagt veldig tydelig til NRK en stund at jeg ikke kommer til å vare kjempelenge i jobben. Fordi den er veldig krevende med tanke på reisebelastning. Så har Espen, vår nye sjef, sagt at han gjenre vil bruke meg til andre ting. Og da har jeg valgt å takke ja til det, sier Andreas Stabrun Smith.

– Så du har ikke noen dårlige følelser med å slutte?

– Nei, dette er veldig udramatisk. Så er jo «timing» en ting man ikke alltid styrer seg selv. Men jeg har hatt den dialogen med Olsen Langfeldt og han har kommet med vurderingen om at det passer veldig bra å sette meg inn i noe annet, som vi ikke har snakket så mye om ennå, men det jeg skal gjøre er kjempegøy, svarer han.

Andreas Stabrun Smith bekrefter at han fortsetter som kommentator på fotball.

Olsen Langfeldt opplyser at Stabrun Smiths etterfølger foreløpig ikke er utpekt.

– Det er et arbeid som vi holder på med. Andreas har gjort en kjempejobb i 15 år. Det blir ikke noen lett jobb å erstatte ham, sier NRKs sportssjef.

Stabrun Smith har i alle år jobbet tett med ekspertkommentator Ola Lunde (65). Tryslingen fortsetter i jobben han har hatt helt siden han kom inn i teamet til Rike og Jon Herwig Carlsen i 2000.

– Ola Lunde fortsetter. Han har kontrakt videre. Dette er bare noe som gjelder Andreas, sier Espen Olsen Langfeldt.

NRK Sporten har gjennom mange år vært knyttet til utviklingen av skiskyttersporten. Frem til sist sesong hadde de alle rettigheter for verdenscup og VM, men i Stabruns Smiths siste sesong ble rettighetene delt med TV 2.

Denne delingen fortsetter til og med sesongen 2025/26.