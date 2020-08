Måtte gi fra seg finaleplassene, men er klare for fellesstarten i morgen

De to lokale juniorene, Martin Nevland og Eirik Idland, var resultatmessig gode nok for finalen, men reglene er slik at alle landslagsløperne er forhåndsuttatt for finalen.

MELSHEI: Martin Nevland endte som nummer 14, mens klubbkamerat Eirik Idland endte på plassen etter i prologen i supersprint i skiskyting.