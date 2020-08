Podkastere med en misjon: – Vi er jo langt mer enn bare resultatene våre

Skiskytterheltene og bestevenninne Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold har laget i podkast i ett år. De har en mening med det.

Klar til opptak. Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold har i ett år laget podkast hvor de ikke er redde for å ta opp temaer som ikke snakkes så veldig mye om. Kurt B.M. Haugli

9 minutter siden

HOVSETER: Rullegardiner ned. Ikke for å stenge sensommerdagens sol ute. Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold lar gardinen dempe lyden av egne stemmer. Snakkemaskinene tar plass i dobbeltsenga til Tandrevold hjemme i leiligheten på Hovseter i Oslo.

Teknisk ansvarlig Tandrevold pakker ut mikrofoner og rigger til. Klar til opptak. Latteren sitter løst, selv om temaene kan være alvorlige.

Men det fikk ikke vi høre før det hele ble publisert på Spotify og Apple og alle de steder podkaster er tilgjengelige. Aftenposten måtte ut da innspillingen startet. De ville helst ikke ha en lett aldrende journalist i studio (soverommet altså) mens innspilling av jubileumsepisoden av podkasten «Kant ut» skulle finne sted.

Fakta Tiril Kampenhaug Eckhoff Født: 21. mai 1990 (30 år) Klubb: Fossum IL Fra: Bærum Bor: Oslo Sivil stand: Samboer OL-medaljer: 1 gull, 1 sølv, 3 bronse VM-medaljer: 6 gull, 1 sølv, 2 bronse Verdenscupen: 13 enkeltseirer og 8 stafettseiere. Ble nummer to i verdenscupen sist sesong Vis mer

Fakta Ingrid Landmark Tandrevol Født: 23. september 1996 (23 år gammel) Klubb: Fossum IL Fra: Bærum Bor: Oslo VM: 2 gull, 1 sølv (sprint 2019) Verdenscupen: Beste plassering i verdenscupen er 4 ganger på 2. plass. Ble nummer 7 i sammenlagtcupen sist vinter. Er med i realityserien «Landskampen» på TV 2 som starter denne uken. Vis mer

Mange toppidrettsutøvere er svært aktive på sosiale medier. Men de to norske skiskyttertjernene var blant de første med sin egen podkast. Første episode publisert 19. august 2019.

I forkant av jubileumsinnspillingen snakket de med Aftenposten. En samtale full av flirfulle vitser og alvorlige betraktninger en podkast verdig. Det hele ble tatt opp til harddisk.

Les også Supertalentet slet med å lykkes helt. På en treningsøkt med de beste skjønte hun hva hun måtte endre.

Dermed har vi her vår samtale, inkludert noen digresjonsomveier, som en podkast med bokstaver:

Aftenposten (A): – Hvor kom ideen til den podkasten fra?

Eckhoff (E): – Det var jeg som ringte deg (ser på Tandrevold) i fjor sommer og sa at noen burde starte en podkast. Var vel en NRK-reporter som mente det kunne være noe. Og da jeg ringte, spurte jeg: «Skal vi starte opp en sånn podkast?»

Tandrevold (T): – Og jeg var, som vanlig, kjempevanskelig å overbevise. (tydelig ironisk tonefall). Jeg sa bare: «Det gjør vi! Og vi må gjøre det før noen andre gjør det.» Vi tenkte litt på det, men ikke lenge. Det er slik at jeg bare av og til kjenner det i magen. At det er noen andre som kommer oss i forkjøpet. Vi ville være blant de første. Altså før noen trøndere, eller... (mye latter).

E: – Blogging og Instagram er det jo mange andre som driver på med, men podkast måtte bli vår greie.

T: – Jeg følte vel at snakking er vårt medium, da.

E: – Man blir på en måte fremstilt på en spesiell måte av journalister. Og så synes jeg vi er så mye mer.....(masse høy latter).

T: – Du kan jo si hva som helst i et intervju sånn som nå, og så kan jo du klippe bort halvparten. Da synes jeg ikke man får frem helheten i det vi prøver å formidle. Vi hadde lyst til å snakke vårt språk og være oss selv uten et ekstra ledd.

Tiril Eckhoff kom til slutt til start under Blinkfestivalen i Sandnes i sommer. Men hun måtte melde avbud etter en svært offentlig diagnose som ble avslørt i podkasten. Carina Johansen, NTB scanpix

A: – Og ny teknologi har gjort det lettere å få det til?

E: – Sosiale medier har eksistert stort sett i hele karrieren min, men det har mest handlet om sponsorer og sånne ting.

T: – Du blir definert ut fra resultatene dine. Men gjennom sosiale medier og slike plattformer kan jeg vise mer av meg selv. Fortelle at jeg ikke bare er de resultatene jeg oppnår. Jeg liker godt å vise at jeg er mye på tur og liker å være ute i naturen. Det er også en del av meg ... og så er jeg interessert i mat og ... ikke bare det som blir sagt etter et skirenn.

E: – Nå skal jeg få i meg proteiner og jeg har en sjuk smoothie her...(mye latter)

T: (lager svare-på-TV-intervju-stemme) – Det var en bra dag i sporet og hadde det ikke vært for disse bananpannekakene før start så... Jeg får jo ikke sagt det. Men det er kanskje like greit. (hehehe)

E: – Du er jo glad i å prate. Vi er jo begge det. Instagram er mer fasade. I en podkast kan du være dønn ærlig.

T: – I vår podkast er det ingen klipping.

A: – Ærligheten har dere jo vist frem. Det har handlet om vekt, om å feile og å tape. I sommerens podkast fikk vi en nærgående innsikt i urinveisinfeksjonen Eckhoff var plaget med før Blinkfestivalen. Er det vanskelig å være såpass åpen om det meste?

Du er jo glad i å prate. Vi er jo begge det. Tiril Eckhoff

T: – Dette var en av grunnene til at vi startet denne podkasten. Vi opplevde at mange ser toppidrettslivet glorifisert og glamorøst. Vi vil vise at vi er helt vanlige mennesker med helt vanlige problemer og opp- og nedturer. Samtidig lever vi jo et annerledes liv enn dem som har ni til fire-jobb eller går på skolen. Dersom vi bare hadde snakket om de kule sidene, så hadde det ikke blitt det samme. Da hadde vi bare glorifisert det enda mer. Det er mange dager hvor vi går dårlige skirenn, så er det ikke langt fra alle hverdager som er perfekte. Vi har fått mye god respons på at vi deler erfaringer som andre kan kjenne seg igjen i. Kanskje vår podkast kan være en samtalestarter for andre. Dersom vi snakker om vekt, så kanskje en jentegjeng sier: «Hørte dere den podkasten?» Så begynner de også en god prat om tema.

A: – Prøver dere å være forbilder?

E: – Det er viktig å vise ungdom at vi ikke er noen som helst form for supermennesker. Det er fort gjort når du sitter på Instagram å tro at alle har det bra. Jeg har jo det slik selv også noen ganger. Det er viktig for unge å forstå at det kan være tøft. Derfor er det viktig å fortelle: «Alle sliter iblant.» Kjæresten min er trener for unge løpere, og han forteller at de lytter på.

Ingrid Landmark Tandrevold veksler på stafetten under VM i Anterselva sist vinter. Det ble gull på det norske laget på denne stafetten. Berit Roald, NTB scanpix

T: – Jeg synes vi får mange tilbakemeldinger på at vi tar opp viktige tema. Men av og til sklir det litt ut.

E: – Ja, nå sist var det selveste Knut Eckhoff (faren til Tiril) som syntes det ble litt for mye jabbing.

T: – Særlig fedrene våre er kritiske. De sier sånn: «Nå må det være et tema her.» Det er jo sant, men så sier jeg: «Pappa, dere er jo ikke vårt publikum.»

E: – Da pappa ringte, mente han at det ble litt i meste laget om urinveisinfeksjon.

T: – Så har jeg på andre siden de som mener at Tiril må hylles med en pris for å ha stått opp for de urinveisinfeksjonsplagede. (begge ler høyt).

E: – Nå kom den infeksjonen ut både på NRK og i andre medier. Så sånn sett er det vel ikke så fett å måtte mingle med folk når samtalen kommer til å handle om urinveisinfeksjon.

Og her tar vår samtale en aldri så liten sportslig vending:

E: – Ja, jeg har trent i sommer.

T: – Vi er heldige som driver på med en utendørsidrett. Nå var skytebanene stengt en periode, men det har vært åpent og fritt uten portforbud som i en del andre land. Vi har fått gjort det meste vi skal gjøre. Det har ikke vært vanskelig å motivere seg. Mot slutten av sommeren da det begynte å blusse opp litt begynte jeg likevel å tenke: «Men dersom det ikke blir noen sesong nå, da ...»

E: – Ja, Hva gjør man da? Skal man poppe en kid, eller? (hahahahaha)

T: – Det er mye verre for dem som driver sommeridrett. De har ladet opp til OL i fire år, og så blir OL avlyst. Jeg kjenner jo hvordan mitt eget humør kan svinge, så hadde det vært meg så måtte jeg nok grave dypt før jeg gikk videre.

E: – Jeg er mer sånn at jeg ikke vil vite. Jeg gjør bare jobben enn så lenge. Man kan jo tenke på det hele som et mengdetreningsår.

T: – Men du setter deg ikke opp i en fart og drar til fjells for å dunke mengde.

Ingrid Landmark er podkastens tekniske sjef. Utstyr for en del tusen ble kjøpt inn da de to skiskytterstjernene bestemte seg for å lage podkast for ett år siden. Kurt B.M. Haugli

Så havner samtalen igjen om det å snakke og kringkaste sin egen prat. Det handler om at det er ujevn utgivelsestakt på «Kant ut»-podkasten, og som utgiverne ikke helt vet hvor mange som lytter på - utover at de får mange tilbakemeldinger.

T: – Vi er ikke kommet dit at vi lager podkast på hvert sitt sted. Så langt er vi jo ikke kommet. Som teknisk sjef tar jeg det ansvaret.

E: – Jeg er medieansvarlig, så jeg håndterer Aftenposten nå.

T: – Vi er et lite hjemmesnekret podkastteam.

E: – Vi har ingen sponsorer ennå. Bare så det er sagt. Hvis det er noen som er ... (hahaha)

T: – Medieansvarlig er på ballen her, ja.

E: – Det er litt dårlig lyd på den introen, og jeg jobber med å lage en bedre logo.

T: – Altså, nå må vi ikke snakke oss ned her. Det er slik at hvis man er fullstendig perfeksjonist, kommer man aldri i gang. Hvis man ikke skal starte et skirenn før man er i sin beste form, så ...

Eckhoff: – Da hadde det blitt få starter. Godt poeng.

Tandrevold: – Så kom ikke her ... (hahaha)

Døren til soverommet lukkes. Eckhoff trykker på den røde opptaksknappen. Det er den eneste teknikktunge oppgaven hun får av teknisk sjef Tandrevold.

Ny utgave av podkasten «Kant Ut» er ute nå og handler om motivasjon og litt andre ting.