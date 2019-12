Mye bom, men Tandrevold imponerte med kjempeløp: – Bra det er én på rommet som er i godt humør

Ingrid Landmark Tandrevold traff på 19 av 20 skudd på skiskytterkvinnenes normaldistanse i Östersund torsdag.

Det var en av karrierens beste verdenscupresultat for den 23 år gamle Fossum-jenta, som tok VM-sølv på sprinten samme sted i mars.

Tandrevold skjøt om seieren på siste stående, men bommet én gang. Dermed ble hun slått av franske Justine Braisaz og Julien Simon, som fulgte opp de franske herrenes solide innsats fra sin normaldistanse onsdag.

Lenge lå hun an til tredjeplass, men ukrainske Julia Dzjyma gjorde det bra fra sitt sene startnummer og gikk inn til annenplass.

– Stolt

– Det ser ut som at jeg detter utenfor pallen, men jeg er uansett veldig fornøyd og veldig stolt av meg selv. Dette har aldri vært min favorittdistanse, men jeg synes jeg mestrer det i dag, og det er jeg veldig stolt over, sa Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

Lag- og romvenninne Tiril Eckhoff bommet fem ganger og var sjanseløs på en god plassering. Men hun gledet seg på vegne av Tandrevold.

– Det var ikke så veldig gøy å gå der ute i dag. Jeg føler at jeg underpresterer til de grader. Men det er gøy at Ingrid presterer da, sa Eckhoff i et intervju med NRK.

– Det er bra å ha en på rommet som er i godt humør i hvert fall, flirte Eckhoff etter å ha fått løpet ødelagt på første stående skyting, der det kun ble to treff.

– Den ene serien med tre bom bryter meg ned, sakte, men sikkert.

Langt bak

Braisaz vant med tiden 42.35,1, mens Simon endte 17,7 sekunder bak henne. Tandrevold ble slått med ytterligere 7,5 sekunder.

Også Marte Olsbu Røiseland slet i Östersund med fem bomskudd hver på standplass.

Røiseland kom i mål 2.34,5 minutter bak Braisaz. Eckhoff var ytterligere 1.09,6 bak. Dermed hadde hun ikke en optimal dag i løypa heller.

Thekla Brun-Lie bommet fire ganger på standplass og lå på ikke an til en plassering blant de 40 beste. Også Emilie Kalkenberg og Karoline Knotten går torsdagens løp i Östersund.

