HOLMENKOLLEN (Aftenposten): Det kan se ut som et helt vanlig hodeplagg. Men for Johannes Dale har capsen et tydelig budskap. Og en vond historie ligger bak.

Skiskyting Johannes Dale Han ble kastet ut i kulden. Kom tilbake med et tydelig budskap på hodet.

21.03.2023 18:30

Johannes Dale er én av verdens beste skiskyttere. Han reiser rundt med det norske elitelaget, som knuser all motstand.

Men hodeplagget hans forteller at han er litt annerledes.