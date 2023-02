Mixed stafett-laget er klart

I dag ble mixed staffet-laget for skiskyting-VM klart.

KLAR: Johannes Thingnes Bø er klar for å lede norges mixed stafett-lag.





03.02.2023 12:08

VM i skiskyting i Oberhof går av stabelen 8. - 19. februar. Nå offentliggjør Norges Skiskytterforbund laget som skal representere Norge i VMs første øvelse.

Etappefordelingen er ennå ikke fastsatt, men i dag ble det klart hvilke fire skiskyttere som skal konkurrere i mixed stafett onsdag 8. februar i skiskytter-VM:

Johannes Thingnes Bø

Sturla Holm Lægreid

Marte Olsbu Røiseland

Ingrid Landmark Tandrevold

– Dette er et solid lag med fire sterke utøvere som vi har høye forventninger til. Å starte VM med en felles øvelse er alltid stas, og de fire utøverne er veldig motiverte for å levere et godt resultat, sier landslagssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.