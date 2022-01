Russisk overraskelse da Bø-brødrene viste gode OL-takter

Anton Babikov (30) tok sin andre verdenscupseier etter fantastisk skyting i Anterselva, mens Tarjei Bø (31) sikret seier i normalcupen.

VANT: Anton Babikov.

20. jan. 2022 15:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

Tarjei Bø har kun vunnet normaldistansen én gang på øverste nivå, helt tilbake i 2011 da han tok VM-gull på distansen.

Aldri har han skutt feilfritt på normaldistansen, men han hadde muligheten til å avgjøre på siste skyting etter 15 treff på de tre første skytingene. Med to bom på siste skyting, åpnet han opp istedenfor døren for konkurrentene som kom bakfra.

– Det var en kjempegod dag på alle måter. Fantastisk form, god i løypen, godt løpsopplegg og god skyting - vel og merke frem til det siste skuddet. Jeg var veldig fornøyd, men den siste skytingen var vanskelig. Det var tøft. Jeg er litt skuffet over den, men alt i alt var det en god dag, sier Bø til NRK.

Annenplassen var godt nok til å vinne verdenscupen i normaldistansen. Bø har dermed vunnet alle delcupene i løpet av karrieren.

– Gamlingen kan fortsatt slå fra seg litt. Det er bra det ikke blir helt juniorstemning i feltet, sier Bø med et smil.

Det utnyttet Anton Babikov. Russeren har levert svakt de siste sesongene, men imponerte med to topp ti-plasseringer og seier i parstafetten da han fikk sesongens første sjanse i verdenscupen i Oberhof for to uker siden.

Torsdag gikk det enda bedre, for med 20 treff gikk han helt til topps på normaldistansen.

Russeren tapte nesten hele forspranget på 46,8 sekunder han hadde til Tarjei Bø ut fra fjerde skyting, men 30-åringen holdt unna og vant med 9,7 sekunder. Dermed tok han sin første seier i verdenscupen siden han vant en jaktstart i Östersund i desember 2016.

NUMMER TO: Tarjei Bø

Johannes Thingnes Bø (28) slet stort i Oberhof for to uker siden, og etter å ha skutt seg bort på både sprint og jaktstart var dommen klar:

– Det er den dårligste helgen jeg har hatt. Det er fryktelig, sa han til NRK, og la til at det nok var ti år siden sist han var «så dårlig».

Thingnes Bø dro hjem til Norge i etterkant av rennene, mens resten av landslaget dro til høyden i Lavazè. De beste norske skiskytterherrene stilte ikke til start i Ruhpholding forrige uke, og dermed var Thingnes Bø på jakt etter gode svar på normaldistansen i Anterselva torsdag.

Han gikk ut i et forrykende tempo, men tre bom totalt på skyting to og tre sendte ham ut av seierskampen. Med fullt hus på siste skyting og raskeste langrennstid, kom han seg likevel med i pallkampen.

Til slutt endte han imidlertid to sekunder bak Said Khalili i kampen om tredjeplassen.

17 TREFF: Johannes Thingnes Bø startet og avsluttet bra på standplass, men fikk tre bom på de to skytingene i midten.

Sturla Holm Lægreid (24) hadde levert fremdragende på 20-kilometerne tidligere i karrieren, med tre verdenscupseirer (inklusivt et VM-gull) og én annenplass på fire forsøk på øverste internasjonale nivå.

De tre seirene kom alle etter 20 feilfrie skudd, mens han måtte nøye seg med annenplass etter 18 treff i Anterselva i fjor.

– Jeg føler jeg måtte jobbe mye på standplass i dag. På den siste skytingen får jeg to bom og kaster bort alle mulighetene jeg hadde til å vinne rennet. Det er veldig kjedelig å oppleve det, men slik er idretten - spesielt skiskyting, sier Lægreid til NRK etter rennet.

Torsdag fikk han muligheten til å «revansjere» annenplassen fra i fjor, men istedenfor viste igjen Anterselva seg som en vanskelig arena for 24-åringen. Med totalt tre bom på stående, hvorav to av dem på siste skyting, ble det 17 av 20 treff. Da hjalp det ikke med god langrennsfart i kampen om å vinne verdenscupen på normaldistanse.

LÆGREID OG VINNEREN: Sturla Holm Lægreid fikk følge av Anton Babikov underveis i rennet.

Hele det norske herrelaget som skal til OL var i aksjon under torsdagens renn. Videre denne uken skal herrene gå fellesstart på lørdag og stafett på søndag som de siste testene før avreise til OL.

Skiskytterne skal etter konkurransene i Anterselva tilbake i høyden i Lavazè, hvor de gjør de siste OL-forberedelsene.