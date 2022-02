Norsk OL-gull etter dramatikk: - Trodde ikke mine egne øyne

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Med sin strafferunde var Sturla Holm Lægreid sikker på at han hadde ødelagt OL-stafetten for Norge. Alt snudde på den siste skytingen.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

15. feb. 2022 08:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Da traff Vetle Sjåstad Christiansen på alt og gikk ut 21 sekunder foran Frankrike etter at russernes ankermann sprakk fullstendig. Eduard Latypov hadde ett minutt ned til Norge og Frankrike. Så kom bommene.

I målområdet sto en gråtende Holm Lægreid og to jublende Bø-brødre.

– Jeg tror vi er skrudd sammen på en rar måte for vi tror alltid det er mulig. Da vinden rammet russerne tenkte jeg «kan det gå?» Den opphentingen Johannes og Vetle gjør er enorm. Vi kan trygt si at dette var stang inn, sier Tarjei Bø til Discovery før han la til:

– Det blir baris eller dress i kveld.

– Jeg trodde ikke mine egne øyne da Vetle fylte, fastslår Sturla Holm Lægreid etter å ha sett oppvisningen til Sjåstad Christiansen på siste skyting.

– Jeg har verdens beste lagkamerater. Det er så deilig at de sikrer gullet i dag.

Stafetten startet nemlig forferdelig for han. Aldri har Sturla Holm Lægreid havnet i strafferunde på en stafett på øverste nivå. Den første kom da det gjaldt som mest. Lægreids mareritt på standplass fortsatte i dag. På søndagens jaktstart hadde han 10 bom. I dag kom bommene på den stående skytingen på stafetten.

På sine syv stafetter før i dag har Holm Lægreid alltid klart seg med to ekstraskudd. Sprekken på standplass gjorde at Tarjei Bø gikk ut 40 sekunder bak ledelsen.

– Jeg føler at jeg ser at det skal bli treff, så trekker jeg av så blir det ikke hvit blink. Da får jeg litt panikk og skjønner ikke helt hva som skjer. Jeg har mistet min superkraft som har vært skytingen. Nå er jeg vanlig «dødelig» på standplass. Det er utrolig kjipt at jeg skulle pådra meg en strafferunde. Jeg sitter igjen med en vond følelse etter å ha sendt Tarjei ut på sin etappe, sier Holm Lægreid til Discovery.

Tarjei Bø tapte nye sekunder på førsterunden og fylte på første liggende. Likevel økte avstanden til russerne til ett minutt.

Aleksandr Loginov og Emilien Jacquelin gjorde jobben på stående og økte forspranget til Norge. Tarjei Bø måtte benytte bruke to ekstraskudd og ett minutt var plutselig blitt til 1.38 opp til russerne og 1.20 til Frankrike. Inn mot veksling tapte Bø nye sekunder og Johannes Thingnes Bø gikk ut 1.47 minutter bak russerne.

Thingnes Bø måtte bruke to ekstraskudd på første liggende. Plutselig var han 1.52 bak russerne og Maksim Tsvetkov. På andre skyting var Norge plutselig med i sølvkampen igjen etter en oppvisning fra Thingnes Bø. Dermed var det 1.10 opp til gullet og bare 12 sekunder til Frankrike og sølvet.

Thingnes Bøs monsteretappe gjorde at Vetle Sjåstad Christiansen gikk ut 43 sekunder bak russerne.

Sjåstad Christiansen fylte på første skyting og gikk ut vel 50 sekunder bak Eduard Latypov.

På den aller siste skytingen fikk russeren problemer. Han startet med fire bom og måtte ut i to strafferunder. Vetle Sjåstad Christiansen fylte og gikk ut 21,1 sekunder foran Frankrike og vel 40 sekunder til russerne.

I mål var avstanden økt til 27,5 sekunder til Frankrike, mens russerne tok bronsen etter Latypovs helsprekk.

– At Vetle Sjåstad Christiansen skulle knekke OL-kongen Fillon Maillet på stående - det hadde jeg ikke sett for meg, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

– At de andre skulle bomme og at Vetle skulle fylle, det er vel ingen som hadde forutsett i dette OL med den skyteprosenten han har vist. Den har jo ikke vært så himla god. Det var bare rått, sier søster Tiril Sjåstad Christiansen i NRK.

Det er 12 år siden forrige OL-triumf på stafett, i Vancouver 2010. Da som nå: Tarjei Bø på den andre etappen. Også denne gang nøyde han seg med to ekstraskudd.