Eckhoff om OL-sesongen: – Vil fortsette der jeg slapp

SANDNES (VG) Tiril Eckhoff (31) vet hun har et stort favorittstempel inn i neste sesong. Det vil hun bruke til sin fordel.

FAVORITTSTEMPEL: Tiril Eckhoff har slått seg til ro med at hun har favorittstempel inn i OL-sesongen.

Hanna Nymoen Lund , VG

25 minutter siden

Sesongen 20/21 gikk inn i historiebøkene som Tiril Eckhoffs beste sesong hittil. Hun vant verdenscupen sammenlagt med hele 13 seire og tok i tillegg seks av sju mulige medaljer i VM – tre av dem individuelle.

Men livet som skiskytter har ikke bare vært enkelt det siste året. Det forteller Eckhoff om da VG møter henne i Sandnes i forbindelse med Blinkfestivalen.

– Det har vært veldig tøft å hele tiden forholde seg til korona og være redd for smitte. Jeg landet litt brutalt etter sesongen da «alt» fortsatt var nedstengt og ganske trist. Jeg ble veldig sliten etter sesongen.

En jobb for spesielt interesserte

Jenta fra Fossum har ikke ligget på latsiden siden vi sist så henne gå skirenn. Hun har ikke hatt noe særlig med ferie i sommer og brukt mye tid på det hun mener er «for spesielt interesserte»:

– Jeg har gjort jobben, stått mye i Holmenkollen og Fossum og «trøkka» timene mine på standplass. Også har jeg vært misunnelig på alle andre som har vært på ferie, da, ler hun.

LITE FERIE: Tiril Eckhoff har ikke hatt mye ferie i sommer og er motivert for ny sesong. Her under Blinkfestivalen i 2020.

Nå venter en ny OL-sesong, men det som skal skje i Beijing i februar står ikke øverst på listen for 31-åringen enda:

– For min del er OL en del av hele sesongen. Jeg er veldig interessert i å gjøre det bra i verdenscupen også – jeg har veldig lyst til å fortsette der jeg slapp i fjor.

Gjør små endringer

Det er likevel visse ting hun må tenke gjennom i oppkjøringen som omhandler Beijing-lekene og jobben som skal gjøres der. For å toppe formen, gjør hun små endringer i treningsopplegget.

– Jeg prøver å få til gode og harde økter enda bedre og prioriterer hardtrening på skytebanen, så må vi jo forberede oss på litt tynn luft.

OL-konkurransene i skiskyting går nemlig på 1800-meters høyde over havet. I tillegg, er vinden en dominerende faktor på stadion:

– Jeg forbereder meg litt ekstra på de scenarioene som kan oppstå med blant annet vind. Vi vet at den plassen er veldig spesiell med mye vind, så det blir mye å trene mot.

Så, hvordan skal Tiril Eckhoff kopiere suksessen fra forrige sesong? Den blide 31-åringen forteller at akkurat dét har hun prøvd før, men:

– Ingenting lar seg kopiere i skiskyting, dessverre. Jeg vet jo at jeg kommer inn med et stort favorittstempel, men skiskyting er skiskyting. Jeg må komme i gang og gjøre gode skirenn og «gå for det», avslutter hun.