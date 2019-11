Søndag gikk skiskytterprofilen fra Froland inn til sesongens første pallplass på fellesstarten på Sjusjøen. I mål var hun slått av italienske Dorothea Wierer og tyske Denise Herrmann.

Lørdag ble det femteplass på sprinten for jenta som har måttet ta store grep i treningsarbeidet i sesongoppkjøringen som følge av en hofteskade. Det har skapt usikkerhet.

– Jeg har jo vært litt usikker på hvordan dette ville gå og hatt litt nerver for å starte, men nå går jeg inn i verdenscupåpningen med selvtillit. Det er en god følelse, sa Olsbu til NTB etter målgang søndag.

Fakta: Sesongåpning på Sjusjøen Kvinner, fellesstart 12,5 km (antall strafferunder i parentes): 1) Dorothea Wierer, Italia 35.49,4 (0), 2) Denise Herrmann, Tyskland 0.05,3 min. bak (1), 3) Marte Olsbu Røiseland, Froland 0.08,2 (1), 4) Franziska Preuss, Tyskland 0.21,5 (1), 5) Tiril Eckhoff, Fossum 0.32,7 (2), 6) Marketa Davidova, Tsjekkia 0.42,0 (1), 7) Valentyna Semerenko, Ukraina 0.47,9 (0), 8) Darya Blashko, Ukraina 0.59,8 (0), 9) Karolin Horchler, Tyskland 1.07,1 (1), 10) Anaïs Bescond, Frankrike 1.12,4 (2).

Verdenscup-felt

Mest av alt var landslagsprofilen lettet over svarene kroppen ga i åpningsrennene på Sjusjøen. Nå kan skuldrene senkes.

– Ja, det kan jeg. Jeg trenger ikke være så nervøs for hvordan ståa er, fastslo Olsbu.

Mindre fornøyd ble hun ikke av å tenke på at søndagens pallplass nærmest var jevngod med en pallplass i verdenscupen.

– Feltet i dag vil jeg nesten si er verdenscupnivå. Det er ikke mange som mangler for at det skulle vært verdenscup. Det er vel svenskene og Mäkäräinen. Det kunne fort skjedd at en resultatliste i verdenscupen ville sett sånn ut også. Det er kult, sa Olsbu.

– Har du vært mer nervøs foran disse rennene enn du har gitt uttrykk for?

– Ja, man er jo alltid det. Spesielt i år, i og med at jeg ikke var med på høydesamlingen og har trent mye alene.

Geir Olsen, NTB scanpix

Duell med Herrmann

Olsbu Røiseland går langt i å bekrefte at hun nå anser faren for å være over med tanke på eventuelle negative konsekvenser av den annerledes-oppladningen til sesongen.

– Man har alltid en følelse med hensyn til at det jeg har gjort er bra nok, og jeg har sånn sett ikke vært usikker på det. Jeg har følt at kroppen har fungert, og at jeg har gjort en god jobb. Men det er ekstra godt å få bekreftet at magefølelsen stemmer, sa Olsbu.

Dorothea Wierer skjøt feilfritt på søndagens fellesstart og vant foran Denise Herrmann. Olsbu Røiseland var ikke slått med mer enn åtte sekunder.

Wierer lå over 20 sekunder foran konkurrentene ut fra den fjerde skytingen, men var bare fem sekunder foran Hermann i mål.

Geir Olsen / NTB scanpix

Olsbu Røiseland gikk ut som nummer to etter den fjerde skytingen, men fikk det for tungt i duell mot Hermann på sisterunden.

Tiril Eckhoff ble nummer fem med to bom, mens Karoline Knotten endte på 11.-plass med en bom. Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 16.

Lørdagens sprint ble vunnet av italienske Lisa Vittozzi.

(©NTB)