Sviktet uten Olsbu Røiseland – Norge sjanseløse på stafetten

Med Marthe Olsbu Røiseland ute med mageproblemer, fikk de norske kvinnene det tungt på sesongens andre stafett.

11. des. 2021 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi er vel greit skuffet over denne stafetten, men det var noen bra ting og noen dårlige ting. Så får vi bare prøve igjen neste gang, sa Tiril Ekchoff til NRK etter stafetten.

For selv om Ekchoff gikk Norge opp åtte plasser, hadde pall-toget forlatt perongen lenge før norges ankerkvinne startet.

Før den siste etappen hadde Norge hele tre minutter og fem sekunder opp til Sverige i ledelsen.

I mål var luken til Sverige som vant, på ett minutt og 53 sekunder. Russland sikret andreplassen og Frankrike som vant den forrige stafetten, ble nummer tre.

Dermed er seiler Sverige opp som favoritter til stafetten under OL, mener Norges ankerkvinne.

– Ja, det tror jeg. Så kan vi være noen underdogs, sa Ekchoff.

Det som ble en kollektivt tung dag, startet med Ingrid Landmark Tandrevold som akkurat holdt seg unna strafferunden.

På den første skytingen ble det ett ekstraskudd, før det tre på den andre. Dermed vekslet Norge 40 sekunder bak ledende Sverige.

– Jeg synes jeg faktisk fortjener ros for ekstraskuddene, men absolutt ikke for skuddene før det. Men jeg er veldig glad for at da uhellet først var ute, så fikk jeg satt alle ekstraskuddene, sa Tandrevold til NRK etter etappen.

På den andre etappen pådro Karoline Knotten seg ett ekstraskudd på den første skytingen, dermed økte luka til 46 sekunder. Så ble det to ekstraskudd på den andre skytingen og fasit etter etappen var 58 sekunder opp til ledende Frankrike.

– I forhold til i går, så synes jeg formen var litt bedre, akkurat det kan jeg være fornøyd med. Jeg var offensiv på standplass, men det er ikke lov å bomme på ekstraskudd, sa Knotten til NRK etter rennet.

Emilie Kalkenberg brukte to ekstraskudd på den første skyting, før vondt ble til verre på stående, hvor Kalkenberg til slutt måtte ut i strafferunden.

– Det var ikke det jeg hadde planlagt i alle fall, jeg blir alt for jagende. Jeg skal ta inn i stede for å satse på et normalløp, og da kommer alle feilene som ikke skal komme, sa Kalkenberg etter etappen.