Bjøntegaard presset: - Har kniven på strupen

SJUSJØEN (VG) Han er den eneste som ikke er garantert en plass i startfeltet når verdenscupen innledes i Östersund om to uker. Erlend Bjøntegaard (31) innrømmer at han kjenner på presset.

UTSLITT: Erlend Bjøntegaard henger over reklameskiltene etter sprinten under sesongåpningen på Sjusjøen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Under sprinten på Sjusjøen lørdag gjorde han jobben på standplass, men slapp litt opp for krefter i sporet. Det holdt likevel til en 5. plass, vel 17 sekunder bak vinneren, Sivert Bakken, og rundt åtte sekunder etter Håvard Bogetveit som tok 2. plassen.

Det er også de to som nå kan ødelegge for Bjøntegaards tur til Östersund og arenaen hvor han fikk sin verdenscupdebut i 2012.

De andre guttene på landslaget, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale er allerede klar for de første verdenscuprundene. Det er ikke Bjøntegaard.

- Jeg stiller her med litt kniven på strupen, at jeg må vise meg frem. Selv om jeg ikke er helt øverst på resultatlisten så føler jeg at jeg viser perfekt skyting i dag og gode takter på ski. Det er så utrolig viktig å vise ledelsen, innrømmer 31-åringen overfor VG.

Les også Olsbu Røiseland måtte se seg slått i sesongåpningen: - Bittert

Da han gikk i mål var han forbannet, ikke over resultatet, men at han var så sliten.

– Jeg tenkte at hvis det er dette jeg skal gjøre hele sesongen så ... Jeg er egentlig ganske fornøyd, men det var vanvittig hardt å starte sesongen i dag på dette føret.

– Ikke fredet

Erlend Bjøntegaard, som også var den siste som ble tatt ut på årets skiskytterlandslag, vet godt at han ikke er «fredet» i verdenscupløpene frem til januar-runden.

– Jeg er ikke fredet på noen som helst måte. Både Håvard og ikke minst Sivert leverte to kruttsterke søknader. Det kommer et løp på søndag så må jeg prøve å peile meg inn på det og være fokusert da. Så får vi telle opp når helgen er ferdig.

Håvard Bogetveit innrømmer at både han og vinneren Sivert Bakken har spisset formen inn mot Sjusjøen-løpene. Det kan ikke landslagsløperne tillate seg.

Fakta Topp 5 på sprinten på Sjusjøen 1. Sivert Guttorm Bakken (0)

2. Håvard Gutubø Bogetveit, 0.09,5 min. bak (1)

3. Tarjei Bø 0.10,6 (1)

4. Johannes Dale, 0.13,5 (0)

5. Erlend Bjøntegaard, 0.17,2 (0). Vis mer

- Det er ingen tvil om at vi utfordrerne som kjemper om de siste plassene på IBU-cupen først og fremst, vi må toppe formen mer i starten for å i det hele tatt komme oss ut. Så vet jeg at hvis jeg hevder meg bra i IBU-cupen (nest øverste nivå) og fortsetter å vise god form der, så er ambisjonene om å få prøve meg i verdenscupen, sier Bogetveit.

Erlend Bjøntegaard sier det slik:

– Vi kan ikke spisse formen så mye nå, men jeg har jo prøvd å skaffe meg et overskudd og form inn mot Sjusjøen. Det er alltid vanskelig å «time» form i første konkurranse. Det som har vært bra for min del har vært at ting har gått bedre og bedre utover høsten. Jeg håper at det fortsetter i samme gate. Dette er fortsatt bare sesongstarten nasjonalt. Det først senere at det virkelig gjelder.

Da håper han fortsatt å være med.

PS! Søndag går kvinnenes fellesstart kl. 12.30. Herrene går klokken 14.15.