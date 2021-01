Norge skjøt seg bort - Tandrevold: – Preget av det som har skjedd

Etter etappen på dagens stafett innrømmer Ingrid Landmark Tandrevold (24) at hun var mer preget av hendelsen med hjerteflimmer enn hun trodde.

FIKK TRØBBEL: Ingrid Landmark Tandrevold i aksjon på dagens stafett. Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

16. jan. 2021 16:02 Sist oppdatert 8 minutter siden

Norge skjøt seg bort på verdenscupstafetten og endte på en skuffende 7. plass i Oberhof i ettermiddag. Tyskland vant foran Hviterussland.

Landmark Tandrevold valgte å starte dagens stafett etter at hun fikk hjerteflimmer og måtte bryte torsdagens sprint. I dag fikk hun trøbbel på den første skytingen og måtte bruke alle tre ekstraskuddene. Dermed var Norge 44 sekunder bak teten etter liggende.

– Jeg var nok mer preget av det som har skjedd enn jeg trodde. Jeg kjente at jeg var mer nervøs og stresset enn det jeg ville være, sier Tandrevold til NRK. Hun var skuffet over «en veldig dårlig serie».

På stående skyting fikk ned alle blinkene, og sendte ut Ida Lien 40,8 sekunder bak Italia. Hun måtte også bruke alle tre ekstraskuddene på den liggende skytingen.

Det ble to ekstraskudd på stående, dermed hadde Tiril Eckhoff 1.19 å ta igjen på Frankrike da hun gikk ut. Avstanden økte etter liggende skyting. Seiersmuligheten forsvant helt på stående skyting. Da måtte Eckhoff ut i to strafferunder.

– Det er kjipt å prestere så dårlig. Jeg er skuffet på mine egne vegne. Det er drit kjipt med tanke på at vi er et lag og at vi ikke får det til i dag, sier Eckhoff til NRK.

Marte Olsbu Røiseland gikk ut på en 9. plass, 2.18 bak ledende Hviterussland. Hun fikk ned alle blinkene på liggende skyting og gikk Norge opp til en 8. plass. På stående måtte hun bruke tre ekstraskudd.

I mål var Norge 2.45 bak Tyskland.

PS! Norge ble nummer 8 i sesongåpningen i Kontiolahti, men vant den forrige stafetten i Hochfilzen.