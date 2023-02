Siegfried Mazet slår knallhardt tilbake: – Håper de hører dette budskapet

OBERHOF (VG) Johannes Thingnes Bø (29) sikret sitt femte VM-gull på rad, men trener Siegfried Mazet fyrer seg opp når han hører sin elev blir omtalt som for dominerende for sportens beste.

16.02.2023 21:36 Oppdatert 16.02.2023 21:50

– Jeg håper svenskene hører dette budskapet! Når du er nest best, er det kjedelig. For oss er det ikke kjedelig. Om du mener dette, hva mener du da om Roger Federer Roger FedererLenge tidenes mestvinnende tennisspiller på herresiden, Michael Phelps Michael PhelpsTidenes mestvinnende svømmer på herresiden og Usain Bolt Usain BoltVerdens raskeste mann i flere år.? sier en tydelig engasjert herretrener Siegfried Mazet til VG.

Johannes Thingnes Bø hadde nettopp sikret sitt femte VM-gull av fem mulige, da han og Marte Olsbu Røiseland (32) vant parstafetten i Oberhof.

Dermed forlenget førstnevnte sin elleville seiersrekke, som tilsynelatende ingen ende vil ta. Så dominerende er nordmannen at det i Sverige er blitt skrevet at det er «litt trist», og at det blir kjedeligere for skiskyting om gullet er delt ut på forhånd.

Både Expressen-kommentator Anna Friberg og Aftonbladets Andreas Käck har skrevet om temaet, som også ble slått opp i Norge.

– De farligste menneskene er de som sier dette, det er de som gjør det kjedelig. Hvis ingen snakker om dette, ville ingen brydd seg om det, for det er alltid en vinner. I mine øyne er det de som tenker dette som ikke burde snakke, fortsetter Mazet.

Thingnes Bø selv er «lugn» til oppstyret i Sverige da han blir spurt om hans dominans kan gjøre sporten kjedeligere.

– Det tror jeg ikke. Den seiersrekken jeg har nå kommer til å slutte en eller annen gang. Da kan det ta 20 renn før jeg vinner igjen, sier han til VG.

Svenske Sebastian Samuelsson – kjent for å melde hardt retning sine norske rivaler – erkjenner at det er «vondt å takle» at «Ja, vi elsker» spilles igjen og igjen på medaljeseremonier. Men:

– Dagen vi slår ham kommer bare nærmere og nærmere, sier fjerdeplasserte «Sebbe» – en påstand Thingnes Bø gir ham hundre prosent rett i.

På selve parstafetten var det spenning til siste slutt, spesielt da Thingnes Bø endte i strafferunden på nest siste skyting. Gullmakker Marte Olsbu Røiseland sier til VG:

– Johannes er jo utrolig god. Også på en sånn her øvelse er det umulig å være dominerende, så jeg håper ikke de synes det var kjedelig i dag.

Skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen – nå på plass her i Oberhof som ekspert for TV 2 – er heller ikke med på at hans potensielle tronarving er for god.

– Det er alltid bra å ha enere. Han er flink til å ha den posisjon også, så det er jeg ikke redd for. Jeg er mye mer redd for en dominant nasjon, det er mye verre for idretten enn en dominant person.